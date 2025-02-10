快訊

電價漲聲響起？ 郭智輝：大家如果同意，稍微讓我們調一下

「他和梅根間的問題夠多了」 川普改口稱不驅逐哈利王子

國道3號安坑隧道5車連環撞 下班嚴重壅塞回堵7公里

國中、小學要開學了！ 基隆「張老師」教舒壓3招 開學不焦慮

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國中小學明天開學，基隆「張老師」中心表示，學生如果遇到心情焦慮的情況，可以打電話（1980（依舊幫您）」聯絡「張老師」。圖／基隆「張老師」中心提供、取自123RF圖庫
國中小學明天開學，基隆「張老師」中心表示，學生如果遇到心情焦慮的情況，可以打電話（1980（依舊幫您）」聯絡「張老師」。圖／基隆「張老師」中心提供、取自123RF圖庫

國中小學明天開學，基隆「張老師」中心表示，開學後家長和學生的生活作息都將調整，人際關係也有變化，如果遇到心情焦慮的情況，可以打電話（1980（依舊幫您）」，藉由「張老師」的傾聽，更加順利地展開新的學習生活。

張老師表示，開學前一周，有些學生的心情會像天氣一樣，時晴時陰。例如有人可能坐在家中書桌前，盯著書包，卻提不起勁收拾，因此想到幾天後回到教室，面對新的課程，或是被排到陌生的座位而感到擔憂。

「要是同學都有新的朋友，我會不會沒人陪？」「數學作業好難，我是不是比別人笨？」「老師會不會很兇？會不會一直點名我回答問題？」張老師說，學生開學前，這些問題可能會在腦海裡翻來覆去，越想越害怕，連睡覺都不安穩。

面對這樣的心情，張老師建議第1個策略就是開學前要調整作息，建立規律生活。開前前幾天就要早點睡、早點起，白天做一些放鬆的活動，像是聽音樂、看看書，讓身體習慣正常的時間表，就不會因為太累而更焦慮。

張老師提供的第2個策略用正向心態面對新環境，回想過去入學或開學，或許也會有同樣的焦慮，不妨回憶一下在學校和同學的愉快互動。開學其實是認識更多朋友的機會，主動跟別人說話，或許會發現其他同學也一樣緊張。

張老師舉例，開學前一天晚上，「淑芬」內心的焦慮再次襲來，腦海裡滿是「老師會不會很嚴？」「我數學真的好爛，怎麼辦？」等念頭。她嘗試深呼吸，拿出媽媽先前建議她寫的紙條：「怕老師太嚴厲，該怎麼辦？」下面寫著「試著專心聽課，觀察老師的個性，說不定老師比我想的更溫和。」

張老師表示，新學期開始難免有些緊張，建議主動與同學打招呼，當同學愉快地回應，或許就會覺得重新展開人際關係，其實沒有那麼可怕。開學後，如果出現焦慮心情，或是想要分享類似的心情，都可以打「1980」聯絡張老師，讓自己不覺得孤單。

朋友 紙條

延伸閱讀

中小學防流感疫情 教部提醒強化衛教生病不上課

流感、諾羅流行期 雲林有家長開學日先替孩子請假一周

雲林因應11日開學 各校清消、盤點口罩防流感

開學前夕緊盯整備工作 苗縣府：患流感者建請居家照護

相關新聞

國中、小學要開學了！ 基隆「張老師」教舒壓3招 開學不焦慮

國中小學明天開學，基隆「張老師」中心表示，開學後家長和學生的生活作息都將調整，人際關係也有變化，如果遇到心情焦慮的情況，...

南市日新國小通學路段最低分 涉交通環境…教局研議改善

靖娟基金會檢視6都19所學校周邊通學路段，其中台南市南區日新國小只有16分，分數最低；另6都總分平均，台南市31.33分...

新北三芝國中寒假牛刀初試 食材建模慶元宵

三芝國中學生在寒假期間應景發揮手作創意，跟著食材建模老師一步一步完成超逼真的元宵湯圓，缺口處還流出飽滿的餡料，並且在元宵節期間把三種口味的仿真元宵湯圓安排在三芝國中的『芝造客』展示箱中展出，展現學生們的巧手與學習成果。

新北雙溪高中與政大合辦營隊 高中生體驗「一日政大生」

寒假接近尾聲，雙溪高中學生把握時間在開學前好好充電一下。由國立政治大學教育系、心理系學生為主體的「教育研究社」，主辦三天兩夜的「2025教育心理營—心辰大海育見你」寒令營，首度與雙溪高中合作，邀請高中部學生參加，前兩天在雙中進行密集課程，最後一天則前往政治大學，體驗「一日政大生」課程，非常精彩。

新北汐止崇義高中寒假育樂營 新北學子體驗當主播

汐止區的崇義高中舉辦寒假育樂營，其中「短視頻製作與新聞主播體驗營」除了請網紅指導做短視頻，並且帶著學生到觀天下有線電視公司，參觀攝影棚，也體驗當新聞主播，充實孩子們的寒假生活。

昭和6年歷史建築「基隆中學官舍」遭祝融 不排除遺留火種釀災

基隆市歷史建築「基隆中學校官舍」昨天火警，所幸火勢不大迅速撲滅，有學者質疑是惡意縱火，企圖廢除歷史建築身分。經勘驗後不排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。