國中、小學要開學了！ 基隆「張老師」教舒壓3招 開學不焦慮

國中小學明天開學，基隆「張老師」中心表示，開學後家長和學生的生活作息都將調整，人際關係也有變化，如果遇到心情焦慮的情況，可以打電話（1980（依舊幫您）」，藉由「張老師」的傾聽，更加順利地展開新的學習生活。

張老師表示，開學前一周，有些學生的心情會像天氣一樣，時晴時陰。例如有人可能坐在家中書桌前，盯著書包，卻提不起勁收拾，因此想到幾天後回到教室，面對新的課程，或是被排到陌生的座位而感到擔憂。

「要是同學都有新的朋友，我會不會沒人陪？」「數學作業好難，我是不是比別人笨？」「老師會不會很兇？會不會一直點名我回答問題？」張老師說，學生開學前，這些問題可能會在腦海裡翻來覆去，越想越害怕，連睡覺都不安穩。

面對這樣的心情，張老師建議第1個策略就是開學前要調整作息，建立規律生活。開前前幾天就要早點睡、早點起，白天做一些放鬆的活動，像是聽音樂、看看書，讓身體習慣正常的時間表，就不會因為太累而更焦慮。

張老師提供的第2個策略用正向心態面對新環境，回想過去入學或開學，或許也會有同樣的焦慮，不妨回憶一下在學校和同學的愉快互動。開學其實是認識更多朋友的機會，主動跟別人說話，或許會發現其他同學也一樣緊張。

張老師舉例，開學前一天晚上，「淑芬」內心的焦慮再次襲來，腦海裡滿是「老師會不會很嚴？」「我數學真的好爛，怎麼辦？」等念頭。她嘗試深呼吸，拿出媽媽先前建議她寫的紙條：「怕老師太嚴厲，該怎麼辦？」下面寫著「試著專心聽課，觀察老師的個性，說不定老師比我想的更溫和。」

張老師表示，新學期開始難免有些緊張，建議主動與同學打招呼，當同學愉快地回應，或許就會覺得重新展開人際關係，其實沒有那麼可怕。開學後，如果出現焦慮心情，或是想要分享類似的心情，都可以打「1980」聯絡張老師，讓自己不覺得孤單。