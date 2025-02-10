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南市日新國小通學路段最低分 涉交通環境…教局研議改善

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南區日新國小南側巷子只有6米寬，加上圍牆與廳舍過近，無法拆除，讓道路退縮。圖／日新國小提供
台南市南區日新國小南側巷子只有6米寬，加上圍牆與廳舍過近，無法拆除，讓道路退縮。圖／日新國小提供

靖娟基金會檢視6都19所學校周邊通學路段，其中台南市南區日新國小只有16分，分數最低；另6都總分平均，台南市31.33分，倒數第2，僅高於新北的27分。教育局表示，經檢視檢核項目涉及校園外部各項交通環境，將再邀請相關單位共同會勘，研議改善措施，持續建構學生安全通學環境。

日新國小校長徐俊雄說，該校大門是大多數學生主要的上學入口，每天上放學，學校安排導護老師及志工協助。另上學時，分局警察有協助護童工作，下午放學時段，也因為金華路車流量大，學校另申請義交協助幫忙。

金華路面寬大約30米，學校門口從學校到金華路另一面有2條行人穿越道，校園門口的行人穿越道原已設有行人穿越號誌，另一條行人穿越號誌，也在去年申請裝設完成，讓學生過馬路更安全。

校園南邊是金華路一段475巷，巷子約6米，若規畫3至5米通行步道，巷子只有1輛車可通行，會造成住戶不便，引發抗議，也會衍生交通安全問題。由於圍牆與校園建物相距過近，有邀請相關單位評估，但仍不適合拆除圍牆，施作步道。

南市教育局表示，改善通學環境為市府重要政策，每年均會調查各校周邊需改善交通情境，如增設標誌、標線、號誌等，並於每月道安會報列管改善情形，透過各局處共同合作，近年已爭取經費改善97校通學步道計11億3千萬元，努力優化通學環境。

從2017年至2023年向中央爭取經費改善74校通學環境逾8億3千萬元；另有23所學校與區公所、工務局合作申請中央「永續提升人行安全計畫」獲核定經費逾3億元。除實體改善外，也會依學校現況需求調整標線標誌、遷移障礙物、協助指揮交通及取締違停等，去年供改善93校校園周邊交通環境。

教育局表示，檢視基金會所做的檢核項目涉及校園外部各項交通環境，包含標線等道路設計，以及號誌、標誌等管制措施、通行空間等，將再邀請相關單位會勘，研議改善措施，建構學生安全通學的環境。

台南市南區日新國小南側巷子只有6米寬，加上圍牆與廳舍過近，無法拆除，讓道路退縮。圖／日新國小提供
台南市南區日新國小南側巷子只有6米寬，加上圍牆與廳舍過近，無法拆除，讓道路退縮。圖／日新國小提供

校園 標誌 行人

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