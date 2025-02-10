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新北汐止崇義高中寒假育樂營 新北學子體驗當主播

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
崇義高中主辦的新北國中寒假適性育樂營的二十幾位同學們來到汐止觀天下有線電視攝影棚，體驗上主播檯當起新聞小主播。 圖／觀天下有線電視提供
崇義高中主辦的新北國中寒假適性育樂營的二十幾位同學們來到汐止觀天下有線電視攝影棚，體驗上主播檯當起新聞小主播。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區的崇義高中舉辦寒假育樂營，其中「短視頻製作與新聞主播體驗營」除了請網紅指導做短視頻，並且帶著學生到觀天下有線電視公司，參觀攝影棚，也體驗當新聞主播，充實孩子們的寒假生活。

崇義高中校長陳春色表示，有鑑於現在的青少年對於未來比以往更多的好奇，希望透過寒假的活動，讓他們有多采多姿的學習過程，未來在選擇科系、選擇人生方向時，有一個經驗值。

陳春色指出，「短視頻製作與新聞主播體驗營」邀請了新北市的各個學校學生參加，整個課程上午是找網紅簡涵芸名師指導分組完成短視頻影片上傳，各個創意十足，下午則搭棒球隊專車到產學合作夥伴觀天下有線電視公司攝影棚，讓學生輪流體驗上主播台當電視主播，經驗非常難得。

江翠國中學生說，覺得參加這次的活動，非常好玩、也非常有趣，可以學到很多跟新聞相關的知識，像是當記者、還有體驗主播，以及新聞是怎麼製作的。

主播 寒假

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