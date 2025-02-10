新北汐止崇義高中寒假育樂營 新北學子體驗當主播

汐止區的崇義高中舉辦寒假育樂營，其中「短視頻製作與新聞主播體驗營」除了請網紅指導做短視頻，並且帶著學生到觀天下有線電視公司，參觀攝影棚，也體驗當新聞主播，充實孩子們的寒假生活。

崇義高中校長陳春色表示，有鑑於現在的青少年對於未來比以往更多的好奇，希望透過寒假的活動，讓他們有多采多姿的學習過程，未來在選擇科系、選擇人生方向時，有一個經驗值。

陳春色指出，「短視頻製作與新聞主播體驗營」邀請了新北市的各個學校學生參加，整個課程上午是找網紅簡涵芸名師指導分組完成短視頻影片上傳，各個創意十足，下午則搭棒球隊專車到產學合作夥伴觀天下有線電視公司攝影棚，讓學生輪流體驗上主播台當電視主播，經驗非常難得。

江翠國中學生說，覺得參加這次的活動，非常好玩、也非常有趣，可以學到很多跟新聞相關的知識，像是當記者、還有體驗主播，以及新聞是怎麼製作的。