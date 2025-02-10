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新北雙溪高中與政大合辦營隊 高中生體驗「一日政大生」

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪高中與政大合辦冬令營，高中學子提前體驗大學生活、開拓視野，收穫滿滿。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪高中與政大合辦冬令營，高中學子提前體驗大學生活、開拓視野，收穫滿滿。 圖／觀天下有線電視提供

寒假接近尾聲，雙溪高中學生把握時間在開學前好好充電一下。由國立政治大學教育系、心理系學生為主體的「教育研究社」，主辦三天兩夜的「2025教育心理營—心辰大海育見你」寒令營，首度與雙溪高中合作，邀請高中部學生參加，前兩天在雙中進行密集課程，最後一天則前往政治大學，體驗「一日政大生」課程，非常精彩。

營隊針對時下高中生常會遇到的困難，設計一系列的「學習策略」、「生涯規劃」及「壓力調適」等課程，讓高中學子一方面從大學生經驗分享中學會如何適應高中生活，並且了解未來的選擇，找到高中畢業後的生涯出路。

雙溪高中校長葉俊士表示，學校一直努力引入外部資源，尋求與大學端的密切合作。今年很開心有機緣與政大合辦營隊，讓孩子能開拓視野，體驗身在頂尖大學校園的氛圍，也希望參加的學生們能把握機會，多向大學生們請益，讓自己的高中生活過得更加精采。

政治大學教育系教授傅如馨亦鼓勵學子努力追夢，將這次營隊中的學習應用在學校生活中，肯定自己的天賦與能力，走出屬於自己的人生。

學員林恩傑表示，很開心能參加這次的營隊，跟隊輔學姐們相處非常愉快，也詢問她們許多關於大學的問題。今天參觀也是大開眼界，感覺大學充滿許多有趣的地方，希望未來也能進入理想中的學校，體驗大學生活。

大學生 政治大學 雙溪高中

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