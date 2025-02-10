新北三芝國中寒假牛刀初試 食材建模慶元宵

三芝國中學生在寒假期間應景發揮手作創意，跟著食材建模老師一步一步完成超逼真的元宵湯圓，缺口處還流出飽滿的餡料，並且在元宵節期間把三種口味的仿真元宵湯圓安排在三芝國中的『芝造客』展示箱中展出，展現學生們的巧手與學習成果。

三芝國中校長黃中良指出，寒假期間讓同學們學習不中斷，結合生活科技並搭配元宵節時令，邀請台北海洋科技大學老師到校指導學生製作湯圓模型，讓學生認識並動手仿製餐廳外的餐點模型。因應元宵佳節到來從湯圓做起，給學生們一個嘗試的機會，期待能點燃學生未來在職場上從事仿真建模工作的契機。

由台北海洋科大提供3D列印工具製成，碗裡的湯則由AB膠塑成。為了更貼近元宵湯圓的情境，湯匙裡的湯圓模型還配有各式口味，像是芝麻、紅豆、花生等餡料，同學們在老師的指導下，一步步完成作品，逼真的成品，也為校園增添過節的氣氛。

三芝國中校長黃中良說，而這次完成的元宵湯圓作品將於元宵節期間展示於三芝國中、三芝區公所及淡水一信三芝分社，展現學生的創意並且為社區祈福，要祝福鄉親們都能事事圓滿，闔家安康。