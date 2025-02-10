快訊

電價漲聲響起？ 郭智輝：大家如果同意，稍微讓我們調一下

「他和梅根間的問題夠多了」 川普改口稱不驅逐哈利王子

國道3號安坑隧道5車連環撞 下班嚴重壅塞回堵7公里

新北三芝國中寒假牛刀初試 食材建模慶元宵

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝國中同學發揮手作創意，完成超逼真的三種口味仿真元宵湯圓，並在三芝國中的『芝造客』展示箱中展出。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝國中同學發揮手作創意，完成超逼真的三種口味仿真元宵湯圓，並在三芝國中的『芝造客』展示箱中展出。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝國中學生在寒假期間應景發揮手作創意，跟著食材建模老師一步一步完成超逼真的元宵湯圓，缺口處還流出飽滿的餡料，並且在元宵節期間把三種口味的仿真元宵湯圓安排在三芝國中的『芝造客』展示箱中展出，展現學生們的巧手與學習成果。

三芝國中校長黃中良指出，寒假期間讓同學們學習不中斷，結合生活科技並搭配元宵節時令，邀請台北海洋科技大學老師到校指導學生製作湯圓模型，讓學生認識並動手仿製餐廳外的餐點模型。因應元宵佳節到來從湯圓做起，給學生們一個嘗試的機會，期待能點燃學生未來在職場上從事仿真建模工作的契機。

由台北海洋科大提供3D列印工具製成，碗裡的湯則由AB膠塑成。為了更貼近元宵湯圓的情境，湯匙裡的湯圓模型還配有各式口味，像是芝麻、紅豆、花生等餡料，同學們在老師的指導下，一步步完成作品，逼真的成品，也為校園增添過節的氣氛。

三芝國中校長黃中良說，而這次完成的元宵湯圓作品將於元宵節期間展示於三芝國中、三芝區公所及淡水一信三芝分社，展現學生的創意並且為社區祈福，要祝福鄉親們都能事事圓滿，闔家安康。

元宵節 湯圓

延伸閱讀

南投松柏嶺受天宮慶元宵 8888斤米糕桃分享信眾

喜歡哪一種？《劍星》揭伊芙早期開發五官建模 風格更誇張

新北八里教養院志工 陪伴身障院生慶元宵

「吉刻就圓」元宵登場 大港橋變身奇幻萬顆湯圓海港

相關新聞

國中、小學要開學了！ 基隆「張老師」教舒壓3招 開學不焦慮

國中小學明天開學，基隆「張老師」中心表示，開學後家長和學生的生活作息都將調整，人際關係也有變化，如果遇到心情焦慮的情況，...

南市日新國小通學路段最低分 涉交通環境…教局研議改善

靖娟基金會檢視6都19所學校周邊通學路段，其中台南市南區日新國小只有16分，分數最低；另6都總分平均，台南市31.33分...

新北三芝國中寒假牛刀初試 食材建模慶元宵

三芝國中學生在寒假期間應景發揮手作創意，跟著食材建模老師一步一步完成超逼真的元宵湯圓，缺口處還流出飽滿的餡料，並且在元宵節期間把三種口味的仿真元宵湯圓安排在三芝國中的『芝造客』展示箱中展出，展現學生們的巧手與學習成果。

新北雙溪高中與政大合辦營隊 高中生體驗「一日政大生」

寒假接近尾聲，雙溪高中學生把握時間在開學前好好充電一下。由國立政治大學教育系、心理系學生為主體的「教育研究社」，主辦三天兩夜的「2025教育心理營—心辰大海育見你」寒令營，首度與雙溪高中合作，邀請高中部學生參加，前兩天在雙中進行密集課程，最後一天則前往政治大學，體驗「一日政大生」課程，非常精彩。

新北汐止崇義高中寒假育樂營 新北學子體驗當主播

汐止區的崇義高中舉辦寒假育樂營，其中「短視頻製作與新聞主播體驗營」除了請網紅指導做短視頻，並且帶著學生到觀天下有線電視公司，參觀攝影棚，也體驗當新聞主播，充實孩子們的寒假生活。

昭和6年歷史建築「基隆中學官舍」遭祝融 不排除遺留火種釀災

基隆市歷史建築「基隆中學校官舍」昨天火警，所幸火勢不大迅速撲滅，有學者質疑是惡意縱火，企圖廢除歷史建築身分。經勘驗後不排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。