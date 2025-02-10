嘉義城隍廟偕大業實中推廟宇實境解謎 學生直呼好玩

嘉義城隍廟與大業實中結合108課綱開發廟宇實境解謎遊戲，內容包括廟宇文化、學科知識與數位科技，創造新學習體驗；市長黃敏惠今天與學生共同挑戰遊戲，直呼好玩。

嘉義城隍廟與嘉義市大業實驗國中今天在廟埕發表實境解謎遊戲「桃城情緣、奧數奇謎」，現場黃敏惠除與學生一起挑戰解謎遊戲外，並歡迎民眾來城隍廟腦力激盪，一探城隍廟文物歷史、人文傳統。

黃敏惠致詞表示，這次推出的實境解謎遊戲，不只是介紹城隍廟歷史，最大特色是與108課綱接軌，內容經大業實中老師轉譯與編輯，遊戲謎題設計融入國中七至八年級國文、英文、數學、歷史、自然等學科內容，創造出新的遊戲及學習體驗。

黃敏惠指出，從12日元宵節起，凡嘉義市學生持「嘉e卡」、外縣市學生出示學生證，於活動期間在嘉義城隍廟體驗遊戲並成功通關，憑學生證及遊戲通關畫面，即可於現場免費兌換100元中華電信HamiPoint點數卡，數量為2000張，兌完為止。

嘉義市政府民政處長林家緯表示，希望透過數位化實境解謎遊戲形式，讓年輕世代能以更有趣、更輕鬆方式，重新認識在地廟宇文化與信仰價值；也期待吸引全國民眾體驗，增加地方文化旅遊能見度，讓更多人了解並親身體驗嘉義市廟宇文化獨特魅力。