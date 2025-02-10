新北國中技藝競賽首納AI圖文創作

新北市國中技藝教育競賽將在3月3日到9日登場，涵蓋13職群及36個競賽項目，預計吸引逾1500名學生參賽，今年首度新增「AI數位圖文創作」項目。新北教育局說，與其消極的防堵不當使用AI，不如納入課程，因而增設AI生成圖文競賽項目，教導學生運用AI軟體的指令精準性。

樟樹國際實中擔任AI數位圖文創作競賽的承辦學校，校長陳浩然分享，選手訓練期間看見參賽學生運用如ChatGPT與Image Creator in Bing等生成式AI技術，挑戰完成三張劇情連貫搭配700字故事的圖像設計作品，內容包含角色、場景設計與永續發展相關物件，考驗學生的AI操作技術，同時培養創意思維與永續議題的融入能力。

擔任國際技能競賽常務理事的前勞動部次長林三貴說，國際間對青少年專業發展日趨重視，透過競賽可讓學子對學習技能產生興趣，因此為擴大競賽層次，全國技能競賽增列青少年組，並協助國中技藝競賽前三名學生參加勞動部舉辦全國青少年技能競賽。同時2025年的亞洲技能競賽已列入青少年組別，主要目的要讓技能向下扎根提升質與量，讓更多青少年能運用技能開創自己的未來。

國立台灣師範大學科技、工程學院院長鄭慶民則表示，國中階段正是學生學習基礎技術與開發興趣的黃金時間，透過讓學生接觸AI等先進技術，提升他們對未來新興科技職業的認識與興趣。