昭和6年歷史建築「基隆中學官舍」遭祝融 不排除遺留火種釀災

基隆市歷史建築「基隆中學校官舍」昨天火警，所幸火勢不大迅速撲滅，有學者質疑是惡意縱火，企圖廢除歷史建築身分。經勘驗後不排除是遺留火種引發火勢，預計2週內完成調查。

基隆市政府文化觀光局今天透過新聞稿表示，位於基隆市義七路39號的歷史建築「基隆中學校官舍」昨天晚間發生火警，消防局當晚8時13分獲報後迅速派遣人車前往現場滅火，現場火勢不大並迅速撲滅。至於起火原因，正由消防局調查中，調查結果預計於2週內完成。

文觀局長江亭玫指出，建築物所有權人為國立基隆高級中學，校方先前已完成建築物緊急加固工程，目前進行修復及再利用計畫中。文化局於1月16日審查，結論為請校方依文資委員意見修正，文觀局後續將督促校方加速辦理修復及再利用計畫，以利保存文化資產；2月10日將邀請文資委員現場勘察，提供後續建議及協助。

文資學者蕭文杰在臉書（Facebook）發文表示，這幾年基隆文資有倒退現象，不得不懷疑這是惡意縱火，企圖廢除歷史建築身分。消防局火災調查科今天初步勘驗後，現場燃燒面積約1平方公尺，不排除是遺留火種，例如鞭炮等引發火勢，但確切起火原因仍有待調查。

基隆高中指出，校方在2018年已將「基隆中學校官舍」申請廢電，也設置甲種圍籬阻絕外人入侵，緊急加固工程也到收尾清理階段，卻發生失火意外，實在令人不解，將主動與消防及相關主管機關合作，提供一切必要資訊，以確保事件原因能夠迅速查明，也會公開結果。

校方表示，若調查結果顯示有任何人為疏失或違規行為，將依法追究相關責任，絕不姑息，也會強化安全管理措施，包括提升監控設施、加強定期巡檢機制，確保場所安全。

根據國家文化資產網資料，「基隆中學校官舍」落成於昭和6年（1931年），為建坪33.11坪的奏任官舍，反映了日治中期高等官舍採用中走廊型態的折衷住宅設計潮流。2021年7月8日，正式公告登錄為基隆市歷史建築。