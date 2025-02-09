禮拜二才開學！大票家長搞錯「老師提醒才知道」 教部曝原因

寒假即將結束，一名網友近日在臉書社團《小一聯盟》發文，表示他原本以為開學日是明天（10日，周一），結果仔細一看才發現是周二（11日）。這則貼文引發了不少家長的共鳴，許多人也表示自己差點誤把孩子送上學。

原PO發文指出，「我一直以為是禮拜一開學，為什麽是禮拜二才開…為什麽？為什麽？為什麽？」似乎恨不得趕緊將孩子送去學校。

貼文曝光後，許多家長也表示一直以為開學是周一，直到看到這則消息才恍然大悟，「應該慶幸你有及早發現是禮拜二。以我的個性，是禮拜一送去門口，等不到開門才會發文」、「還好有看對日期，我也差點以為是星期一」、「今天我兒子也糾正我，是星期二才開學」、「還好剛滑到這篇，不然星期一白跑一趟」、「我也記錯，老師傳Line才發現」。

也有網友打趣回應，「可以先轉學去台南就讀，他們已經先開學」、「台南5日已開學」、「多一天是趕寒假作業用的」。

教育部說明，「各級學校學生學年學期假期辦法」第4條明文規定，各級學校暑假、寒假日數及起訖日期，依下列之規定：一、暑假：以60日為限（起7月1日，訖8月29日）;

二、寒假：以21日為限（起1月21日，訖2月10日）。