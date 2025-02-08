嘉義民雄東榮國小出現可愛梅花鹿 學生興奮餵食搶拍照

救國團民雄團委會與民雄親子共學群舉辦冬令營營隊，邀鹿園業者將梅花鹿帶進校園，嘉義縣民雄鄉東榮國小今天出現可愛梅花鹿，吸引學生圍觀餵食，還有食農教育種菜、無人機飛行等體驗，今起為期2天吸引逾百人參加。

皇家鹿園執行長郭皇志帶著梅花鹿「佳佳」到學校操場放風，學生們拿著牧草追逐梅花鹿，玩得不亦樂乎。郭皇志說，梅花鹿「佳佳」是家中寵物，今年鹿齡7歲，因從小接觸人，性格溫馴、不怕生，學生們都很活潑，今天大概是佳佳吃得最飽的一天。

主辦人民雄親子共學群創辦人張文榮說，冬令營活動內容豐富，不只有東榮國小機器人、溪口國中無人機隊帶來飛行體驗，也結合民雄育苗場教導學員種菜籽，還邀請鹿園業者帶著梅花鹿近距離互動，吸引台中、雲林學生報名參加。