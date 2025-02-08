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嘉義民雄東榮國小出現可愛梅花鹿 學生興奮餵食搶拍照

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣民雄鄉東榮國小今天出現可愛梅花鹿，學生興奮地跟在梅花鹿旁邊餵食。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉東榮國小今天出現可愛梅花鹿，學生興奮地跟在梅花鹿旁邊餵食。記者黃于凡／攝影

救國團民雄團委會與民雄親子共學群舉辦冬令營營隊，邀鹿園業者將梅花鹿帶進校園，嘉義縣民雄鄉東榮國小今天出現可愛梅花鹿，吸引學生圍觀餵食，還有食農教育種菜、無人機飛行等體驗，今起為期2天吸引逾百人參加。

皇家鹿園執行長郭皇志帶著梅花鹿「佳佳」到學校操場放風，學生們拿著牧草追逐梅花鹿，玩得不亦樂乎。郭皇志說，梅花鹿「佳佳」是家中寵物，今年鹿齡7歲，因從小接觸人，性格溫馴、不怕生，學生們都很活潑，今天大概是佳佳吃得最飽的一天。

主辦人民雄親子共學群創辦人張文榮說，冬令營活動內容豐富，不只有東榮國小機器人、溪口國中無人機隊帶來飛行體驗，也結合民雄育苗場教導學員種菜籽，還邀請鹿園業者帶著梅花鹿近距離互動，吸引台中、雲林學生報名參加。

救國團民雄團委會主委許博竣說，今年冬令營活動為期2天，吸引110名學生報名參加，分成多個小隊，由民雄國中童軍團10人帶領營隊活動，結合科技、農業、童軍教育，共設立4個關卡，讓學生分組闖關體驗，學習更多課外知識及技能。

救國團民雄團委會與民雄親子共學群今起舉辦為期2天冬令營，結合食農教育、無人機科技，還有可愛梅花鹿進校園。記者黃于凡／攝影
救國團民雄團委會與民雄親子共學群今起舉辦為期2天冬令營，結合食農教育、無人機科技，還有可愛梅花鹿進校園。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉東榮國小今天出現可愛梅花鹿，學生興奮地跟在梅花鹿旁邊餵食。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉東榮國小今天出現可愛梅花鹿，學生興奮地跟在梅花鹿旁邊餵食。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉東榮國小今天出現可愛梅花鹿，學生興奮地跟在梅花鹿旁邊餵食。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉東榮國小今天出現可愛梅花鹿，學生興奮地跟在梅花鹿旁邊餵食。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉東榮國小今天出現可愛梅花鹿，學生興奮地跟在梅花鹿旁邊餵食。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉東榮國小今天出現可愛梅花鹿，學生興奮地跟在梅花鹿旁邊餵食。記者黃于凡／攝影
救國團民雄團委會與民雄親子共學群今起舉辦為期2天冬令營，結合食農教育、無人機科技，還有可愛梅花鹿進校園。記者黃于凡／攝影
救國團民雄團委會與民雄親子共學群今起舉辦為期2天冬令營，結合食農教育、無人機科技，還有可愛梅花鹿進校園。記者黃于凡／攝影
救國團民雄團委會與民雄親子共學群今起舉辦為期2天冬令營，結合食農教育、無人機科技，還有可愛梅花鹿進校園。記者黃于凡／攝影
救國團民雄團委會與民雄親子共學群今起舉辦為期2天冬令營，結合食農教育、無人機科技，還有可愛梅花鹿進校園。記者黃于凡／攝影

救國團 梅花鹿 親子

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