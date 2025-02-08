台南後壁樹人國小全校師生員工學版畫 今聯展70件作品

台南市後壁樹人國小全校師生教職員工都投入版畫創作，今天在新營區民治市政中心舉辦「藝遊未盡@童心無限」版畫展，展出全校36位學生及校長、老師、護理師等70幅精彩版畫作品到25日。教育局長鄭新輝率員到場表達支持。

鄭新輝表示，樹人國小吳鴻滄老師全心投入指導、歴任校長支持，已讓樹人國小成為全國知名的版畫藝術創作特色學校。這次不僅展出全校學生作品，也展出校長、9位老師、護理師的作品。全校聯展展現樹人國小藝術創作底蘊、連結親師生情感，現場一幅幅充滿童趣、描繪細微、色彩繽紛作品真的令人讚賞。

樹人國小校長黃世忠表示，美感與創造思考是重要軟實力，版畫是樹人國小長期深耕的校本課程。這次全校師生聯合展出，主題豐富多元，有描繪學校生活點滴、澎湖走讀深刻體驗、課後社團精彩成果，也有一、二年級小朋友充滿童心的創意發想。每幅作品都獨具特色，不僅展現孩子們豐富的想像力，更流露出他們對生活、對家鄉的真摯情感。

他表示，希望藉這次展覽，讓大家看見樹人國小在美感教育的努力，及學生們在藝術創作的天賦與熱情。也希望透過展覽讓藝術走入社區，豐富大家的精神生活，讓孩子們的藝術天賦充分展現。