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台南後壁樹人國小全校師生員工學版畫 今聯展70件作品

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南後壁樹人國小全校師生員工學習版畫，今聯展70件作品。圖／校方提供
台南後壁樹人國小全校師生員工學習版畫，今聯展70件作品。圖／校方提供

台南市後壁樹人國小全校師生教職員工都投入版畫創作，今天在新營區民治市政中心舉辦「藝遊未盡@童心無限」版畫展，展出全校36位學生及校長、老師、護理師等70幅精彩版畫作品到25日。教育局鄭新輝率員到場表達支持。

鄭新輝表示，樹人國小吳鴻滄老師全心投入指導、歴任校長支持，已讓樹人國小成為全國知名的版畫藝術創作特色學校。這次不僅展出全校學生作品，也展出校長、9位老師、護理師的作品。全校聯展展現樹人國小藝術創作底蘊、連結親師生情感，現場一幅幅充滿童趣、描繪細微、色彩繽紛作品真的令人讚賞。

樹人國小校長黃世忠表示，美感與創造思考是重要軟實力，版畫是樹人國小長期深耕的校本課程。這次全校師生聯合展出，主題豐富多元，有描繪學校生活點滴、澎湖走讀深刻體驗、課後社團精彩成果，也有一、二年級小朋友充滿童心的創意發想。每幅作品都獨具特色，不僅展現孩子們豐富的想像力，更流露出他們對生活、對家鄉的真摯情感。

他表示，希望藉這次展覽，讓大家看見樹人國小在美感教育的努力，及學生們在藝術創作的天賦與熱情。也希望透過展覽讓藝術走入社區，豐富大家的精神生活，讓孩子們的藝術天賦充分展現。

教育局表示，為了讓參觀者更深入了解版畫奧妙，展出現場15日上午舉辦石膏板版畫體驗、下午網版體驗，有趣活動歡迎親子一同體驗石膏版畫創作，機會難得。

台南後壁樹人國小全校師生員工學習版畫，今聯展70件作品。圖／校方提供
台南後壁樹人國小全校師生員工學習版畫，今聯展70件作品。圖／校方提供
台南後壁樹人國小全校師生員工學習版畫，今聯展70件作品。圖／校方提供
台南後壁樹人國小全校師生員工學習版畫，今聯展70件作品。圖／校方提供
台南後壁樹人國小全校師生員工學習版畫，今聯展70件作品。圖／校方提供
台南後壁樹人國小全校師生員工學習版畫，今聯展70件作品。圖／校方提供
台南後壁樹人國小全校師生員工學習版畫，今聯展70件作品。圖／校方提供
台南後壁樹人國小全校師生員工學習版畫，今聯展70件作品。圖／校方提供
台南後壁樹人國小全校師生員工學習版畫，今聯展70件作品。圖／校方提供
台南後壁樹人國小全校師生員工學習版畫，今聯展70件作品。圖／校方提供
台南後壁樹人國小全校師生員工學習版畫，今聯展70件作品。圖／校方提供
台南後壁樹人國小全校師生員工學習版畫，今聯展70件作品。圖／校方提供

教育局 樹人 鄭新輝

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