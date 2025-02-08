高市小港高中首創財金考證營隊 證照在手提早卡位金融圈

高雄市小港高中首創財金考照營隊，引領高中生在商管與金融領域盡早投入職涯規畫，搶占先機。校長薛鈺勤說，營隊將說明金融證照種類和產業現況，深化財經管理班專業養成，更希望引領學生及早考證照，早一步打下職涯基礎。

營隊昨天邀請樹德科大教授張裕閔授課，說明考證照資訊與策略並介紹金融證照選擇順序，深入講解貨幣市場、資本市場等核心概念，也安排證照筆試模擬考，累積考照實戰經驗，為有志於金融領域發展學生提供指引。

張裕閔說，金融業證照包含投信、信託、期貨、證券等，對進入金融圈發展有興趣建議先考取證照，為未來職涯提前做準備，如果單純想投資理財，其實證照也能幫助建立正確知識。

此外，小港高中財經商管班每年規畫金融產業參訪，去年底參訪富邦金融中心，帶學生深入了解產險、銀行與證券業的運作模式，同學普遍反映透過參訪了解職場現況，更能激勵自己好好學習語言和專業學科。

薛鈺勤說，除首創金融考照營隊，今年寒假針對熱門新議題與職涯發展多元設計營隊，包含AI人工智慧營，學習生成式 AI 與 AR 技術的應用，並動手製作AR互動影片，學生利用ChatGPT做出與納美人共舞影片模組，掌握AI技巧。