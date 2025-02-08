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基中校友黃大銘長期助學生 離世師生不捨仍延續獎學金

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國立基隆高中校友黃大銘是成功的企業家，他退休後十多年來，每年都提供學校10多萬獎學金，鼓勵清寒績優學生向上。圖／基中提供
國立基隆高中校友黃大銘是成功的企業家，他退休後十多年來，每年都提供學校10多萬獎學金，鼓勵清寒績優學生向上。圖／基中提供

國立基隆高中校友黃大銘是成功的企業家，他退休後十多年來，每年都提供學校10多萬獎學金，鼓勵清寒績優學生向上，他都會到學校親自頒發，提點學生「要用功努力讀書」，日前90歲高齡安詳離世，師生都相當不捨。家屬為了延續他的精神，將繼續提供獎學金送愛。

基中校長鍾定先表示，黃大銘是基隆高中的傑出校友，一生熱心公益，也以身為省中人為榮，長期心繫基中，非常關心母校各項發展，長年擔任校友會顧問，慷慨設立「黃大銘先生獎學金」，每年堅持親送十餘萬元獎助學金獎勵學弟妹，親自出席各項校園活動與典禮，以實際行動支持母校。

學校用黃大銘獎學金協助清寒成績優秀向上的學生，減少負擔，能夠專心讀書，黃大銘曾勉勵學生，只要用心好好讀書就會有進步，「有進步就好」，學校因此把獎學金的運用範圍擴大，發給全校各班進步最多的三名學生，讓學生覺得很暖心。

鍾定先記得一個小故事，有一次黃大銘到學校要參加頒贈獎學金的典禮，途中為了趕時間，不小心在生態池跌倒，衣服都濕了，他忍痛爬起來繼續到會場，直說沒關係，他一定要去勉勵學生，讓學生都很感動，可見他對學生的熱情，數十年來始終如一，十分的堅持。

黃大銘在去年日本姊妹校來訪時，精通日語的他親自出席參與，並贈送日校師生棒球，象徵台日兩校維持長久友誼。每年歲末路跑活動，他總是誠摯地勉勵基中學弟妹，叮囑他們珍惜學習機會。每年校慶，他總帶著深厚的情感回到母校，與師生們共同分享成長的故事。

鍾定先說，黃大銘對教育的支持，對學生的關懷成為基中學弟妹永遠的榜樣，他的兒子也是基中的校友，家屬為了延續他的精神，將繼續提供獎學金，學校會善加利用在協助進步向上的學生身上。

校友民政處長張淵翔說，萬萬沒想到上次才在母校歲末餐會是最後一次見到黃大銘學長，他對學生的熱愛人風範永存，大家都會緬懷他。校友蔡智潁表示，學長慷慨解囊設立獎學金，獎勵校學子勤勉向學進步，用心良苦，十分感人。

國立基隆高中校友黃大銘是成功的企業家，他退休後十多年來，每年都提供學校10多萬獎學金，鼓勵清寒績優學生向上。圖／基中提供
國立基隆高中校友黃大銘是成功的企業家，他退休後十多年來，每年都提供學校10多萬獎學金，鼓勵清寒績優學生向上。圖／基中提供
國立基隆高中校友黃大銘是成功的企業家，他退休後十多年來，每年都提供學校10多萬獎學金，鼓勵清寒績優學生向上。圖／基中提供
國立基隆高中校友黃大銘是成功的企業家，他退休後十多年來，每年都提供學校10多萬獎學金，鼓勵清寒績優學生向上。圖／基中提供
國立基隆高中校友黃大銘是成功的企業家，他退休後十多年來，每年都提供學校10多萬獎學金，鼓勵清寒績優學生向上。圖／基中提供
國立基隆高中校友黃大銘是成功的企業家，他退休後十多年來，每年都提供學校10多萬獎學金，鼓勵清寒績優學生向上。圖／基中提供

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