快訊

大S確定採樹葬入土 小S發聲曝原因：讓姊姊回歸大自然

綠島海流驟變無法返航 新竹光武國中生獨木舟課程驚險難忘

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市立光武國中50多名7、8年級學生，4日參加學校寒假綠島騎跡戶外課程，未料竟有2艘獨木舟的學生因海流及海向突然改變偏離航道，加上體力不支無法返回。圖／光武國中提供
新竹市立光武國中50多名7、8年級學生，4日參加學校寒假綠島騎跡戶外課程，未料竟有2艘獨木舟的學生因海流及海向突然改變偏離航道，加上體力不支無法返回。圖／光武國中提供

新竹市立光武國中50多名7、8年級學生，4日參加學校寒假綠島騎跡戶外課程，未料竟有2艘獨木舟的學生因海流及海向突然改變偏離航道，加上體力不支無法返回，所幸經過海巡署救援，學生順利返岸，也讓學生歷經一場特別的獨木舟體驗。

海巡署第15海巡隊今天發布新聞稿指出，光武國中今天在綠島海域舉行獨木舟體驗活動，上午10時許風浪和海流轉強，學員體力不支，獨木舟無法返回，請求海巡救援。在東部分署及第10巡防區指揮調度下，結合岸際救援能量，由PP-10068艇成功將12名學生、1名老師、4名教練等17人及5艘獨木舟救援到艇上，完成救援任務。

光武國中校長黃信騰表示，學校全程掌握學生狀況，這是學校主辦的寒假「綠島騎跡」戶外活動，今天在綠島執行獨木舟課程體驗，但在出發前都會行文給海巡署等單位，請海巡人員在旁邊戒護，且有老師在岸邊觀察狀況，因上午10點多，風向突然變化，有2艘偏離設定位置，隨即與海巡署人員聯繫，並由海巡人員順利把學生帶上岸。

黃信騰說，參加此次活動的學生有50多人參加，以7及8年級生為主，學生在綠島除有獨木舟課程，也會騎腳踏車及當地生態介紹等課程，已有多年舉辦經驗，此次獨木舟課程突遇到海向不穩是首次發生，學生已安全被帶回岸上，且學生都願意持續後續的課程，預計9日回到新竹市。

光武國中校長黃信騰表示，學校全程掌握學生狀況，這是學校主辦的寒假「綠島騎跡」戶外活動，今天在綠島執行獨木舟課程體驗。圖／光武國中提供
光武國中校長黃信騰表示，學校全程掌握學生狀況，這是學校主辦的寒假「綠島騎跡」戶外活動，今天在綠島執行獨木舟課程體驗。圖／光武國中提供
海巡署第15海巡隊今天發布新聞稿指出，光武國中今天在綠島海域舉行獨木舟體驗活動，上午10時許風浪和海流轉強，學員體力不支，獨木舟無法返回，請求海巡救援。圖／光武國中提供
海巡署第15海巡隊今天發布新聞稿指出，光武國中今天在綠島海域舉行獨木舟體驗活動，上午10時許風浪和海流轉強，學員體力不支，獨木舟無法返回，請求海巡救援。圖／光武國中提供

海巡署 獨木舟 綠島

延伸閱讀

竹市光武國中綠島划獨木舟 體力不支17人救上岸

新竹17師生綠島獨木舟體驗遇風浪體力不支 海巡全數救上岸

影／初五開工漁民出海巡蚵田翻船 海巡風浪中救起送醫仍不治

台東綠島海運航線除夕下午加開 到蘭嶼初一正常開航

相關新聞

綠島海流驟變無法返航 新竹光武國中生獨木舟課程驚險難忘

新竹市立光武國中50多名7、8年級學生，4日參加學校寒假綠島騎跡戶外課程，未料竟有2艘獨木舟的學生因海流及海向突然改變偏...

新北猴硐實小多處地坪凹陷 市議員協助爭取改善經費

瑞芳猴硐地區不僅風力強勁，雨量更是驚人，這也讓猴硐實驗小學的廣場地層下陷，加上排水系統未能有效運作，以致大範圍積水，在緊急疏散及孩童遊玩時，易增加師生滑倒受傷的風險，校方初估改善經費要兩百多萬，市議員林裔綺服務處也將全力協助爭取改善經費，以保障師生安全。

開學在即防流感 新北議員送口罩到汐止中小學校

流感疫情持續發燒，面對再過幾天，2/11日就要開學了，如何防疫動起來，今(7)日新北市議員張錦豪這幾天，就將一萬多個口罩，陸續分送到汐止的12所學校。

忠信學校千名學生元宵圓環走街 發放8888份提燈祈福

蛇年元宵節即將到來，新竹縣忠信學校將舉辦元宵走街祈福巡禮，將有數千名學生變裝參加走街遊行，沿途經過竹市東門舊城區與圓環，...

不拆了！彰化百年小學人行天橋結構安全 將被保留

彰化縣永靖鄉獲中央補助2200萬元，規畫拆除台一線人行天橋來拓寬永靖國小通學步道，地方反對聲浪不小，鄉公所委託專業單位鑑...

讀高中還是高職？女兒成績好但喜歡美髮 網指關鍵勸：不要太急

國中畢業後，究竟要選擇讀「高中」還是「高職」呢？一名女網友發文，稱她國中的女兒成績一直不錯，但對學習沒興趣，又特別喜歡美髮，因此正在考慮讓女兒就讀高中或高職，對此，許多網友認為高中就決定生涯方向太早，應該唸「高中」較為合適。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。