綠島海流驟變無法返航 新竹光武國中生獨木舟課程驚險難忘

新竹市立光武國中50多名7、8年級學生，4日參加學校寒假綠島騎跡戶外課程，未料竟有2艘獨木舟的學生因海流及海向突然改變偏離航道，加上體力不支無法返回，所幸經過海巡署救援，學生順利返岸，也讓學生歷經一場特別的獨木舟體驗。

海巡署第15海巡隊今天發布新聞稿指出，光武國中今天在綠島海域舉行獨木舟體驗活動，上午10時許風浪和海流轉強，學員體力不支，獨木舟無法返回，請求海巡救援。在東部分署及第10巡防區指揮調度下，結合岸際救援能量，由PP-10068艇成功將12名學生、1名老師、4名教練等17人及5艘獨木舟救援到艇上，完成救援任務。

光武國中校長黃信騰表示，學校全程掌握學生狀況，這是學校主辦的寒假「綠島騎跡」戶外活動，今天在綠島執行獨木舟課程體驗，但在出發前都會行文給海巡署等單位，請海巡人員在旁邊戒護，且有老師在岸邊觀察狀況，因上午10點多，風向突然變化，有2艘偏離設定位置，隨即與海巡署人員聯繫，並由海巡人員順利把學生帶上岸。