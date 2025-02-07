快訊

高雄分屍案新進展！運河再撈到疑遇害婦手掌 急送驗比對

如何煮出完美水煮蛋？科學家不藏私揭美味秘訣 只需簡單2步驟

竹市光武國中綠島划獨木舟 體力不支17人救上岸

中央社／ 新竹市7日電

新竹市立光武國中說，安排綠島騎跡課程共6天，今天師生在綠島海域划獨木舟，因風向變化，有2艘獨木舟偏離航程，經隨行海巡人員發現，將同行者共17人帶回上岸，皆平安。

光武國中校長黃信騰接受中央社記者訪問表示，光武國中在寒假期間辦理綠島課程，並在綠島安排戶外體驗活動、騎乘腳踏車、生態議題探究等，而此次師生約50多名在2月4日出發至綠島，進行共6天課程，將於9日返回新竹市。

黃信騰表示，由於在進行獨木舟活動前，有行文給海巡單位並在課程進行時戒護，也有老師於岸邊觀察活動狀況，今天因風向突變，有2艘獨木舟偏離設定位置，因此海巡協助將相關人員帶回上岸，皆平安。

他指出，課程已接近尾聲，將持續進行，明天安排有晚會，也讓學生展現此次課程學習成果。

海巡署第15海巡隊發布新聞稿表示，新竹市光武國中今天在綠島海域舉行獨木舟體驗活動，上午10時許風浪和海流轉強，學員體力不支，獨木舟無法返回，請求海巡救援，將12名學生、1名老師、4名教練等共17人及5艘獨木舟救援到艇上，完成這次救援任務。

海巡署 獨木舟 綠島

延伸閱讀

竹市日式宿舍下竹町成藝術展覽空間 即起舉辦藝文展

新竹17師生綠島獨木舟體驗遇風浪體力不支 海巡全數救上岸

網紅夫妻補習班爆性騷學生…旗下還設實驗學校 竹市教育處回應

台東綠島海運航線除夕下午加開 到蘭嶼初一正常開航

相關新聞

新北猴硐實小多處地坪凹陷 市議員協助爭取改善經費

瑞芳猴硐地區不僅風力強勁，雨量更是驚人，這也讓猴硐實驗小學的廣場地層下陷，加上排水系統未能有效運作，以致大範圍積水，在緊急疏散及孩童遊玩時，易增加師生滑倒受傷的風險，校方初估改善經費要兩百多萬，市議員林裔綺服務處也將全力協助爭取改善經費，以保障師生安全。

開學在即防流感 新北議員送口罩到汐止中小學校

流感疫情持續發燒，面對再過幾天，2/11日就要開學了，如何防疫動起來，今(7)日新北市議員張錦豪這幾天，就將一萬多個口罩，陸續分送到汐止的12所學校。

忠信學校千名學生元宵圓環走街 發放8888份提燈祈福

蛇年元宵節即將到來，新竹縣忠信學校將舉辦元宵走街祈福巡禮，將有數千名學生變裝參加走街遊行，沿途經過竹市東門舊城區與圓環，...

不拆了！彰化百年小學人行天橋結構安全 將被保留

彰化縣永靖鄉獲中央補助2200萬元，規畫拆除台一線人行天橋來拓寬永靖國小通學步道，地方反對聲浪不小，鄉公所委託專業單位鑑...

讀高中還是高職？女兒成績好但喜歡美髮 網指關鍵勸：不要太急

國中畢業後，究竟要選擇讀「高中」還是「高職」呢？一名女網友發文，稱她國中的女兒成績一直不錯，但對學習沒興趣，又特別喜歡美髮，因此正在考慮讓女兒就讀高中或高職，對此，許多網友認為高中就決定生涯方向太早，應該唸「高中」較為合適。

影／參與度低…百年活動「美濃字紙祭」登場 僅1所小學參加送聖蹟

今天是大年初九天公生，也是高雄市無形文化資產「美濃字紙祭」舉辦日，送聖蹟人士從廣善堂出發，在客家八音演奏中將字紙灰送至美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。