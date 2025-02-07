開學在即防流感 新北議員送口罩到汐止中小學校

流感疫情持續發燒，加上再過幾天2/11日就要開學，如何防疫動起來，今(7)日新北市議員張錦豪這幾天，就將一萬多個口罩，陸續分送到汐止的12所學校。

新北市議員張錦豪送口罩防疫的第一站是前往了金龍國小，箱子裡放著上千個口罩，趕在開學前送到學校，希望在開學時能夠發給全校師生備著，有需要的時候可以戴。

新北市議員張錦豪提到，近期天氣寒冷多雨，很多人不小心著涼感冒，最近流感疫情比較嚴重，所以，準備了全汐止的學生，數量大概有九千多人，準備了一萬多份的口罩，分送給汐止的學校，第一站先來金龍國小，準備了1500份的口罩，因應下星期開學日，讓每位學生都有一份口罩，以備不時之需，鼓勵大家勤洗手、有良好的衛生觀念，有需要時戴上口罩，避免互相傳染。

金龍國小校長呂金榮表示，開學在即，由於流感疫情升溫，今天很感謝議員張錦豪的關心，天氣這麼冷，帶來溫暖的口罩，給每位老師跟學生，2/11日開學，這陣子為了孩子的安全，做了很多的準備，已經有跟家長說明，有關疫情流感要注意的重點，第一個就是勤洗手、第二個就是戴口罩，避免帶孩子到人潮眾多的地方去。

呂金榮說，在學校端在開學準備期間，已經在各個洗手台準備肥皂，並且請廠商將廁所及公共區域進行消毒，幼兒園、電梯等等都己經消毒，就是希望減少接觸感染。