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新北猴硐實小多處地坪凹陷 市議員協助爭取改善經費

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
東北角風雨不小，讓猴硐小學廣場地坪損毀嚴重，市議員林裔綺服務處大力協助針對校園地坪損壞部分加強整修。 圖／觀天下有線電視提供
東北角風雨不小，讓猴硐小學廣場地坪損毀嚴重，市議員林裔綺服務處大力協助針對校園地坪損壞部分加強整修。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳猴硐地區不僅風力強勁，雨量更是驚人，這也讓猴硐實驗小學的廣場地層下陷，加上排水系統未能有效運作，以致大範圍積水，在緊急疏散及孩童遊玩時，易增加師生滑倒受傷的風險，校方初估改善經費要兩百多萬，市議員林裔綺服務處也將全力協助爭取改善經費，以保障師生安全。

另外校內公共藝術-hohosan，因木材在潮濕環境中長期受侵蝕而結構受損，特別是後側樓梯、耳朵及頭頂部分在颱風期間遭強風吹毀，雖目前尚無倒塌風險，但若再遭遇類似風災，其結構穩定性可能進一步惡化，對師生及周邊居民構成潛在危險。

議員林裔綺服務處主任蘇有德說，猴硐國小校舍已經將近20多年，加上猴硐地區潮濕多雨，露天的包括地坪和遊具都損壞嚴重，也影響師生通行及校園安全，目前初估整修經費近三百萬，議員服務處這裡也會全力協助學校進行修繕，保障師生安全。

猴硐蒙特梭利實驗小學校長林憲輝表示，今日會勘感謝市議員林裔綺服務處及教育局大力協助，並給予明確方向指導，決議整修地面及拆除公共藝術，將地坪整修為供師生安全的教學活動環境，以符合本校蒙特梭利教育之精神。

員林 猴硐 議員

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