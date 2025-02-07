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竹市日式宿舍下竹町成藝術展覽空間 即起舉辦藝文展

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市文化局表示，「下竹町」南大路警察宿舍將舉辦「那些稍縱即逝的風景-唐偉德創作展」，展期即日起至4月20日止。圖／文化局提供
新竹市文化局表示，「下竹町」南大路警察宿舍將舉辦「那些稍縱即逝的風景-唐偉德創作展」，展期即日起至4月20日止。圖／文化局提供

新竹市日治時期宿舍經過市府團隊修復活化，搖身一變成為藝術展覽空間，邀請市民免費觀展。文化局表示，「下竹町」南大路警察宿舍將舉辦「那些稍縱即逝的風景-唐偉德創作展」，展期即日起至4月20日止。

新竹市代理市長邱臣遠表示，南大路警察宿舍於2016年登錄為歷史建築，包含南大路145號與147號，及162與166號兩幢日式建築的「警察宿舍」。其中一幢「下竹町」作為展覽館使用，市府團隊持續規畫多元的藝文展覽，並透過促參的方式注入民間活力。

新竹市文化局表示，下竹町「那些稍縱即逝的風景－唐偉德創作展」，展覽靈感來自藝術家唐偉德有感於旅程中匆匆走過的風景，往往有稍縱即逝的遺憾，便在旅行中隨身攜帶速寫本，將眼前的景色快速地記錄下來。

此外，「132官舍」新竹州警務部部長官舍將舉辦「岸－連威棣個展」，為藝術家連威棣帶著去年累積的作品與心得，回到自己熟悉的場域「新竹」，和家鄉的朋友們分享。藝術家以藍染作為主要的媒材進行創作，偏好以精準的線條與幾何的造型語彙來構成畫面，希望透過作品傳遞的不僅是顏色本身，更是藍染過程的精神與價值所在。

文化局補充，「下竹町」南大路警察宿舍開放時間為周二至周日，上午10時至晚間6時；「132官舍」新竹州警務部部長官舍開放時間為周二至周六，上午11時30分至晚間6時，非用餐時段下午2時30分至晚間6時可免費入館參觀。

新竹市文化局表示，「下竹町」南大路警察宿舍將舉辦「那些稍縱即逝的風景-唐偉德創作展」，展期即日起至4月20日止。圖／文化局提供
新竹市文化局表示，「下竹町」南大路警察宿舍將舉辦「那些稍縱即逝的風景-唐偉德創作展」，展期即日起至4月20日止。圖／文化局提供

文化局 新竹

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