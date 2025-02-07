忠信學校千名學生元宵圓環走街 發放8888份提燈祈福

蛇年元宵節即將到來，新竹縣忠信學校將舉辦元宵走街祈福巡禮，將有數千名學生變裝參加走街遊行，沿途經過竹市東門舊城區與圓環，並發放8888份蛇年小提燈，邀請市民共襄盛舉，一同歡度元宵節，並為竹塹城淨城祈福。

忠信學校指出，竹塹城元宵走街遊行活動從2002年新竹市前市長林政則任內開始，當年走在街上的年輕人，許多已為人父母，是充滿新竹人專屬的溫馨回憶。今年新竹元宵走街邁入了第24個年頭。除是團圓的日子，更是歡樂的日子，也成為竹塹城元宵的民俗亮點和文化活動。

忠信學校表示，走街遊行活動在12日元宵節當晚7時到8時30分，學生隊伍會從錦華公園出發，並繞行巨城、城隍廟、大遠百、東門圓環和站前廣場，且走街沿途會分送市民8888盞蛇寶寶環保燈籠，以及8888份新竹元宵走街24週年「五元．有緣」紀念幣賀年卡，最後會回到站前廣場。

忠信學校指出，參與走街的隊伍包含忠信山前女子槍隊、忠信戰鼓、忠信12生肖行動氣球寶寶，還有忠信學校學生組成的裝扮隊伍：舞龍隊、舞獅隊、樂魷行鬧元宵、Pokémon大集合、宮崎駿卡通造型隊、天線寶寶來賀年、歡樂動物派對、三麗鷗慶元宵、財神爺辦喜事、外星人賀元宵、侏儸紀來賀年、馬力歐，精采可期。

此外，忠信學校學生也將進行「元宵快閃」活動，第一場於8日下午在新竹市於大遠百；第二場是元宵節當晚走街誓師前、晚間6點在巨城廣場，學生將展現青春舞姿。