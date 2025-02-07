不拆了！彰化百年小學人行天橋結構安全 將被保留

彰化縣永靖鄉獲中央補助2200萬元，規畫拆除台一線人行天橋來拓寬永靖國小通學步道，地方反對聲浪不小，鄉公所委託專業單位鑑定結構確認安全無虞，決定保留，但需施工更改階梯方向，近日將舉辦說明會。

中央消除道路不安全地點，2024年起推動4年400億元「永續提升人行安全計畫」，永靖鄉公所透過立法委員陳素月爭取改善百年老校永靖國小台一線通學步道，獲核定2200萬元，施工計畫包括拆除人行天橋。鄉公所要求永靖鄉民代表會去年底前通過墊付案，鄉代會站在民意這一邊，質疑人行陸橋非拆不可的理由。

不但永靖鄉代會接到人行天橋捐贈者後代表達不同意拆除，去年底地方還發動連署，本報接獲連署領銜人指出，上學期間每天至少50名高中職校學生必須行走人行天橋到對面搭客運上下學，永靖國小家長在成美園這邊臨停，讓孩子往來人行天橋上下學，拆除人行天橋是不智之舉。

永靖鄉長魏碩衛今表示，永靖國小人行天橋興建數十年，鄉公所從未堅持非拆不可，且拆不拆除之前應先檢視結構，鄉公所委託專業單位鑑定人行天橋結構安全，決定順應民意保留，但天橋階梯占用通學步道，已請工程公司規畫天橋樓梯轉向，永靖國小圍牆退縮，下橋處往內移就能讓通學步道完整暢通。

魏碩衛說，永靖國小通學步道一案頗獲鄉內小學好評，已有多所國小爭取，目前4所小學提案審查，鄉公所將協助以維護永靖子弟的通學安全。