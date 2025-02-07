快訊

獨／人設崩壞！網紅牙醫史書華劈腿名媛還休妻 鹹濕對話曝光

難平復傷痛！小S告假「小姐不熙娣」 找她救火代班主持

高雄分屍案…當地人曝凶嫌與被害人是舊識 犯案後還冷血探口風

聽新聞
0:00 / 0:00

不拆了！彰化百年小學人行天橋結構安全 將被保留

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖國小人行天橋經過地方極力爭取，鄉公所決定保留但將更改樓梯方向。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖國小人行天橋經過地方極力爭取，鄉公所決定保留但將更改樓梯方向。記者簡慧珍／攝影

彰化縣永靖鄉獲中央補助2200萬元，規畫拆除台一線人行天橋來拓寬永靖國小通學步道，地方反對聲浪不小，鄉公所委託專業單位鑑定結構確認安全無虞，決定保留，但需施工更改階梯方向，近日將舉辦說明會。

中央消除道路不安全地點，2024年起推動4年400億元「永續提升人行安全計畫」，永靖鄉公所透過立法委員陳素月爭取改善百年老校永靖國小台一線通學步道，獲核定2200萬元，施工計畫包括拆除人行天橋。鄉公所要求永靖鄉民代表會去年底前通過墊付案，鄉代會站在民意這一邊，質疑人行陸橋非拆不可的理由。

不但永靖鄉代會接到人行天橋捐贈者後代表達不同意拆除，去年底地方還發動連署，本報接獲連署領銜人指出，上學期間每天至少50名高中職校學生必須行走人行天橋到對面搭客運上下學，永靖國小家長在成美園這邊臨停，讓孩子往來人行天橋上下學，拆除人行天橋是不智之舉。

永靖鄉長魏碩衛今表示，永靖國小人行天橋興建數十年，鄉公所從未堅持非拆不可，且拆不拆除之前應先檢視結構，鄉公所委託專業單位鑑定人行天橋結構安全，決定順應民意保留，但天橋階梯占用通學步道，已請工程公司規畫天橋樓梯轉向，永靖國小圍牆退縮，下橋處往內移就能讓通學步道完整暢通。

魏碩衛說，永靖國小通學步道一案頗獲鄉內小學好評，已有多所國小爭取，目前4所小學提案審查，鄉公所將協助以維護永靖子弟的通學安全。

小學

延伸閱讀

彰化伸港鄉中華路 200公尺劃設18個「慢」字

彰化、鹿港及北斗分局長調動 林英煌接掌彰化分局

鄰近重要路段 新竹市三民國中通學步道改善將開工

屏東內埔年節抽獎連兩年中轎車 得主：做公益回饋社會

相關新聞

不拆了！彰化百年小學人行天橋結構安全 將被保留

彰化縣永靖鄉獲中央補助2200萬元，規畫拆除台一線人行天橋來拓寬永靖國小通學步道，地方反對聲浪不小，鄉公所委託專業單位鑑...

讀高中還是高職？女兒成績好但喜歡美髮 網指關鍵勸：不要太急

國中畢業後，究竟要選擇讀「高中」還是「高職」呢？一名女網友發文，稱她國中的女兒成績一直不錯，但對學習沒興趣，又特別喜歡美髮，因此正在考慮讓女兒就讀高中或高職，對此，許多網友認為高中就決定生涯方向太早，應該唸「高中」較為合適。

影／參與度低…百年活動「美濃字紙祭」登場 僅1所小學參加送聖蹟

今天是大年初九天公生，也是高雄市無形文化資產「美濃字紙祭」舉辦日，送聖蹟人士從廣善堂出發，在客家八音演奏中將字紙灰送至美...

可望不用再爬坡上學 民代：八里國中將遷校

繼新北市長侯友宜宣布淡水國中在淡海新市鎮增設淡水國中新校區，國民黨議員陳家琪表示，侯友宜近期將宣布八里國中遷校，未來學子...

傳承傳統手紋文化 文化部頒贈排灣族耆老廖玉蕊旌揚狀

屏東縣來義鄉文樂部落「排灣族來義鄉傳統手紋（veci'nua lima）文化」保存者廖玉蕊Kaljui Atalep於1...

校園會客室／野鳥達人 把生態帶進教室

宜蘭縣中山國小生教組長陳樹德，任教近卅年，另一個身分是野鳥達人，廿七年前與其他愛好者共創宜蘭野鳥學會，目前擔任總幹事，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。