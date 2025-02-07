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北市校園性別友善廁所 8成僅無障礙廁所加掛牌

中央社／ 台北7日電

北市推動高中職校園設置性別友善廁所，目前共45校設置，性平團體考察11校30間廁所，發現有8成是在無障礙廁所加性別友善掛牌，且有3所學校虛報，難達性別友善目標。

台北市教育局推動公立高中職校園設置性別友善廁所，目標希望每校至少設置1間，截至去年6月，全市73所高中職裡，共45校設有性別友善廁所，占比61.6%。

台灣同志諮詢熱線協會、台灣性別平等教育協會、台灣伴侶權益推動聯盟，與前台北市兒少代表卓暐凱、馮于倢、李嘉瑩發起「廁所大冒險：高中校園性別友善廁所大揭密」計畫，請實際就讀北市高中職的學生擔任志工，去年底實地考察11校共30間性別友善廁所，今天召開記者會分享成果。

台灣性別平等教育協會秘書長韓宜臻表示，根據調查顯示，30間廁所中有高達86.7%、共26間的性別友善廁所，是將原有的無障礙廁所加上掛牌並標示為性別友善廁所，將排擠到障礙者的使用權益，更有3所學校出現性別友善廁所虛報，「學生找不到廁所」。

調查也顯示，只有13.3%、4間的性別友善廁所，是有符合性別友善標準的「集中型」，也只有一間性別友善廁所裡，有不同類型便器如蹲式馬桶、坐式馬桶、小便斗的廁間。

韓宜臻表示，4間集中型的廁所設置品質參差不齊，其中有些設置在學生較少活動區域，因此學生多不清楚性別友善廁所存在，也有廁所有門板間隙過大或沒有設置防偷拍裝置情況等。

韓宜臻說，這次考察發現北市教育局及學校對於性別友善廁所設置意義宣導不足狀況，有跨性別學生現身說法，認為有些學校的性別友善廁所標誌仍複製性別刻板印象，而宣導不足也讓學生無法理解設置性別友善廁所意義，使得性別友善廁所成為學生間開性玩笑的素材。

中華民國身心障礙聯盟副主任汪育儒表示，推動設置性別友善廁所若只是將無障礙廁所掛上性別友善，學生仍會覺得是無障礙廁所而不會去使用，且無障礙廁所本來設置就少，且身障學生使用廁所時間會較長，可能會排擠身障者使用無障礙者廁所的權益。

汪育儒說，過去推動親子廁所設置時，法規有明定不可以合併到無障礙廁所，因此不同族群的使用需求都必須兼顧，要設置性別友善廁所應獨立規劃性平廁所，而不該這樣便宜行事。

韓宜臻表示，針對有學校虛報性別友善廁所，北市教育局應該盡督導責任，也建議未來的性別友善廁所建置應以集中型設計為主，避免只為了衝數量，就全部都用無障礙廁所掛牌。

韓宜臻也建議，北市教育局應該重新發展一份清楚易懂的校園性別友善廁所設置指引好讓學校遵循，並投注足夠資源跟經費來幫助學校的人員具備足夠知能及足夠經費好好的建設及提升集中型性別友善廁所的品質，促成性別友善目標。

北市 廁所 跨性別

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