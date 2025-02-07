讀高中還是高職？女兒成績好但喜歡美髮 網指關鍵勸：不要太急
國中畢業後，究竟要選擇讀「高中」還是「高職」呢？一名女網友發文，稱她國中的女兒成績一直不錯，但對學習沒興趣，又特別喜歡美髮，因此正在考慮讓女兒就讀高中或高職，對此，許多網友認為高中就決定生涯方向太早，應該唸「高中」較為合適。
一名女網友在Dcard發文，表示她國中的女兒成績屬於中上水平，頭腦很聰明，但對學習沒有太大興趣，卻對「美髮」很感興趣，原PO表示，她和爸爸並沒有打壓女兒，但聽說讀美髮很難熬，怕女兒只是「一時興起」，加上父母都不是高職體系出身，不太敢讓她讀高職。
原PO表示，女兒找到自己的興趣固然是好事，但她優異的成績如果不讀高中，還是會感到「惋惜」，對此，她詢問網友們的意見。
此文一出，不少網友認為國高中就決定生涯方向尚早，應該先讀高中，「是可以唸書的腦袋就去讀普高，說真的國中就決定未來職涯有點太早了，我國中也跟我媽說我要去影視科，還好我媽有阻止我」、「我小時候也是這個水平，建議先讀高中，然後不要為了繁星讀程度比自己低的高中，同儕、讀書風氣很容易影響學習力」、「讀普高啊，應該只有私立的高職有開美髮吧」。
也有網友建議，可幫她分析行業生態，美髮可以先自學，「個人覺得可以先為她分析一下各條路線的生態，我個人覺得國家沒有規劃好技職教育，高職生的選擇被限縮很多。讀普通高中的發展性比較好，也保有比較多選擇的權利」、「我覺得想學美髮可以自學就好，成為美髮師應該沒有學歷上的要求吧？我看市場上的美髮師也都是用作品推銷自己」。
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