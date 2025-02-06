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蔣萬安逛書展買足20本 「黃仁勳傳」到「一隻台灣黑熊的人間啟示錄」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安在臉書貼出自己的書單，並且貼文說「滿載而歸！猜猜我買了幾本書？」自豪自己逛書展超有經驗，必備書展神物小推車。圖／引用自蔣萬安臉書
蔣萬安在臉書貼出自己的書單，並且貼文說「滿載而歸！猜猜我買了幾本書？」自豪自己逛書展超有經驗，必備書展神物小推車。圖／引用自蔣萬安臉書

台北市長蔣萬安昨天逛世貿一館舉辦的國際書展，蔣也在臉書將自己的書單大公開，並且貼文「滿載而歸！猜猜我買了幾本書？」自豪自己逛書展超有經驗，必備書展神物「小推車」。

蔣萬安在臉書透露，他每次逛書展必帶小推車必備神物，幫一家子：自己、太太和三寶挑選好書。甚至期待明年台北國際書展，台北市政府也會與台北書展基金會合作，正式舉辦第一屆「台北作家獎」，鼓勵更多創作能量綻放，讓書迷們一起朝聖！

蔣萬安今天也在臉書留言區開箱自己的20本書單，從台灣史、AI科技、到文學、旅遊、到張忠謀、黃仁勳傳記，蔣萬安的書單包羅萬象，也讓民眾一窺市長的閱讀喜好。

蔣萬安書單：

「未完的旅程：一隻台灣黑熊的人間啟示錄」

「閩海王鄭芝龍」

「AI賦能新學力：可汗學院創辦人帶你進入未來學習全展開，個人化配速、協作探索、厚植思辨素養，培養被需要的關鍵能力」

「超預期壽命Ⅰ+Ⅱ：如何有效預防、延緩、逆轉慢性病及衰老，長壽的科學與藝術，重塑你的每一天」

「GOOD EYE台北挑剔指南：第一本讓世界認識台北的中英文風格旅遊書」

「穿越臺灣趣歷史2：從猴猴族到茶金，考古最有戲的臺灣史」

「江河旋律、四手聯彈—王鼎鈞新作套書」

「誰讓公務員生了病？：面對上級指令、民眾需求與自我價值的矛盾與衝突，基層公務員的日常工作難題如何從個人、群體與管理面尋求解方？」

「在東亞跨界流離的人生：老兵的臺灣史」

「幸福感：最新的社會科學研究——民之所欲何在？如何創造一個人人更幸福的社會？」

「晶片、能源、巧克力：從世界地圖看見30個國家的經濟動能與投資潛力」

「張忠謀自傳全集（上下冊）」

「黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片」

「連結：從石器時代到AI紀元」、「少年讀人類的故事2：世界為什麼變得不公平」

「絕望者之歌：一個美國白人家族的悲劇與重生」

「國家為什麼會失敗：權力、富裕與貧困的根源」

「地緣政治：東南亞利多交會　強權×商機×競合，在海陸布局中炙手可熱，勢力湧動新核心」

「超級工程MIT」

「什麼是自由、什麼是平等：給孩子的《世界人權宣言》互動式解答書」

台北市長蔣萬安（左）昨天在文化局長蔡詩萍（右）陪同下前往世貿一館逛2025台北國際書展。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安（左）昨天在文化局長蔡詩萍（右）陪同下前往世貿一館逛2025台北國際書展。記者胡經周／攝影

科學 蔣萬安

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