影／參與度低…百年活動「美濃字紙祭」登場 僅1所小學參加送聖蹟

今天是大年初九天公生，也是高雄市無形文化資產「美濃字紙祭」舉辦日，送聖蹟人士從廣善堂出發，在客家八音演奏中將字紙灰送至美濃舊橋倒入溪流，將對文字的崇敬心情上達天聽。一年一度活動僅1所小學12人參與，總人數不到百人，地方憂心不利文化傳承，建議活動勿分散。

美濃區公所表示，已經盡力爭取資源舉辦活動，學生放寒假參與度較低。

全台多地有送聖蹟活動，美濃字紙祭源自1920年廣聖堂成立聖蹟會，活動延續超過百年，也曾列為客庄十二大節慶之一，歷年多由廣善堂利用正月初九舉辦，但也曾在倉頡生日辦過。

上午8點整，廣善堂聖蹟會成員身著傳統藍衫，高舉「恭送聖蹟」、「敬字惜紙」等告示牌，客家婦女肩扛廢紙簍、字紙灰，會同美濃區長謝鶴琳、農會總幹事鍾清輝等人從廣善堂出發，隊伍內還有十餘名國小學生及家長。全美濃有9所小學、3所國中，僅美濃國小學生參與。

送聖蹟隊伍抵達美濃舊橋，祭祀者取紙灰，經由竹片導引注入美濃溪。區長謝鶴琳說，含行政院客委會承諾的補助在內，今年共編列100萬元舉辦系列活動，邀請所有學校參加。除字紙祭外，2月16日舉辦文字闖關、「客家一字千金」語文競賽及戲劇展演，活動不只有一項。