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影／參與度低…百年活動「美濃字紙祭」登場 僅1所小學參加送聖蹟

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
美濃廣善堂送聖蹟，一行人徒步經過中山路與永安路口，清乾隆年間創建的「瀰濃庄敬字亭」。記者徐白櫻／攝影
美濃廣善堂送聖蹟，一行人徒步經過中山路與永安路口，清乾隆年間創建的「瀰濃庄敬字亭」。記者徐白櫻／攝影

今天是大年初九天公生，也是高雄市無形文化資產「美濃字紙祭」舉辦日，送聖蹟人士從廣善堂出發，在客家八音演奏中將字紙灰送至美濃舊橋倒入溪流，將對文字的崇敬心情上達天聽。一年一度活動僅1所小學12人參與，總人數不到百人，地方憂心不利文化傳承，建議活動勿分散。

美濃區公所表示，已經盡力爭取資源舉辦活動，學生放寒假參與度較低。

全台多地有送聖蹟活動，美濃字紙祭源自1920年廣聖堂成立聖蹟會，活動延續超過百年，也曾列為客庄十二大節慶之一，歷年多由廣善堂利用正月初九舉辦，但也曾在倉頡生日辦過。

上午8點整，廣善堂聖蹟會成員身著傳統藍衫，高舉「恭送聖蹟」、「敬字惜紙」等告示牌，客家婦女肩扛廢紙簍、字紙灰，會同美濃區長謝鶴琳、農會總幹事鍾清輝等人從廣善堂出發，隊伍內還有十餘名國小學生及家長。全美濃有9所小學、3所國中，僅美濃國小學生參與。

送聖蹟隊伍抵達美濃舊橋，祭祀者取紙灰，經由竹片導引注入美濃溪。區長謝鶴琳說，含行政院客委會承諾的補助在內，今年共編列100萬元舉辦系列活動，邀請所有學校參加。除字紙祭外，2月16日舉辦文字闖關、「客家一字千金」語文競賽及戲劇展演，活動不只有一項。

客家文史專家張二文說，美濃共有30座敬字亭，敬字惜紙是地方重要習俗，過化存神的儀式也很重要，從遺留的老照片得知，早年參與的地方人士很多，部分學生前一天已經參加過迎聖蹟，今天就未參與送聖蹟，對學生而言，儀式可能略為枯燥，若能讓活動集中勿分散，且除參加字紙祭還能參與其他趣味活動，應能提高參與度。

美濃字紙祭傳承逾百年，今年僅美濃國小12名學生參加送聖蹟儀式。記者徐白櫻／攝影
美濃字紙祭傳承逾百年，今年僅美濃國小12名學生參加送聖蹟儀式。記者徐白櫻／攝影
美濃廣善堂在大年初九舉辦字紙祭，聖蹟會成員帶著字紙灰步行前往美濃舊橋送聖蹟。記者徐白櫻／攝影
美濃廣善堂在大年初九舉辦字紙祭，聖蹟會成員帶著字紙灰步行前往美濃舊橋送聖蹟。記者徐白櫻／攝影
美濃廣善堂在大年初九舉辦字紙祭，聖蹟會成員帶著字紙灰步行前往美濃舊橋送聖蹟，數十人在街上遊行，還有居民好其詢問「這是什麼活動」。記者徐白櫻／攝影
美濃廣善堂在大年初九舉辦字紙祭，聖蹟會成員帶著字紙灰步行前往美濃舊橋送聖蹟，數十人在街上遊行，還有居民好其詢問「這是什麼活動」。記者徐白櫻／攝影

客家 小學生 美濃

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