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外交小尖兵訪溫哥華 認識原民文化促交流

中央社／ 溫哥華5日專電
12名「外交小尖兵」訪問溫哥華，除了解加拿大政府運作之外，也與加拿大原住民領袖座談交流。會後合影時，眾人們舉雙手、用原住民手語的方式表達「謝謝」，互相祝福。圖／中央社
12名「外交小尖兵」訪問溫哥華，除了解加拿大政府運作之外，也與加拿大原住民領袖座談交流。會後合影時，眾人們舉雙手、用原住民手語的方式表達「謝謝」，互相祝福。圖／中央社

從台灣選拔出來的12名「外交小尖兵」抵達北美西岸展開訪問，首站溫哥華，除了解加拿大政府運作之外，今天與加拿大原住民領袖座談交流，原民領袖鼓勵年輕學生重視身分認同，也很高興看到台灣年輕一代積極探尋轉型正義的真諦。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處安排了這場座談會，邀請嘉賓包括：卑詩第一民族峰會（First NationsSummit）執行理事洪文興（Howard Grant）、Tsleil-Waututh Nation酋長湯馬斯（Jen Thomas）和西門菲沙大學（Simon Fraser University）研究員哈里森（ScottHarrison）。3人對台灣學子們說明加拿大原住民如何走過的黑暗歷史、進入真相和解之路。

洪文興的父親是華人，1920年代到加拿大做工，母親是原住民。他說，加拿大華人與原住民都曾遭種族歧視，是白人至上主義的受害者。當年歐洲裔初抵加拿大，原住民展現本性熱情迎接遠來的客人，沒想到這些白人卻掠奪了土地、資源，甚至強迫原住民孩子進入寄宿學校就讀，企圖徹底「清洗文化」。

2008年，時任加拿大總理的哈珀（Stephen Harper）代表加拿大政府正式向原住民社區道歉、賠償，並成立了真相與和解委員會，還有一系列原住民權利的立法動作。但洪文興說，法令只是一張紙，「和解」也只是一個英文單字，但要如何真正落實和解，是一段很長的路。

有學生問起：「和解之路挑戰如此多，是甚麼力量讓你們堅持下去？」

湯馬斯說：「每當遇上有心人願意了解原住民的歷史，例如去年來自多倫多的朋友主動想認識部落生活，今天也遇到你們這群學生，對加拿大和台灣原住民充滿熱情和尊重，都讓我有更大信心面對未來挑戰。」

湯馬斯並鼓勵學生追求身分認同、保留自己的母語。她說：「我不會說原住民母語，很遺憾，但我永遠不會忘記自己從哪裡來，不會忘記我是誰。」

哈里森曾在台灣進行原住民研究，他說：「台灣是亞洲第一個向原住民族道歉的國家，2016年起積極推動原民轉型正義，相信加拿大和台灣彼此有許多可以分享學習的經驗。」

抵達溫哥華的「外交小尖兵」12人分別來自台北市復興高中、台北市靜心高中、彰化縣精誠高中，個個都是中英文流利、關懷世界的優秀學生。

這兩天他們陸續拜會加拿大政要、了解議會運作，也參訪大學和高中，並與溫哥華藝文界人士會面，探索加拿大的政治經濟和教育文化等面向。接下來將前往西雅圖和舊金山繼續參訪。

外交部公眾外交協調會執行長蕭光偉說，加拿大的民主制度和與原住民的和解等工程乃世界翹楚，有很多值得學習之處。這批「外交小尖兵」走出國門多學習，對個人成長大有幫助，寄盼他們成為未來國家發展的棟樑。

透過競賽選拔出的12名優秀的高中生-「外交小尖兵」，在溫哥華聆聽卑詩第一民族峰會（First Nations Summit）執行理事洪文興（Howard Grant，右）、Tsleil-Waututh Nation酋長湯馬斯（Jen Thomas,中）和西門菲沙大學（Simon Fraser University）研究員哈里森（Scott Harrison，左）說明加拿大原住民追求真相和解之路。圖／中央社
透過競賽選拔出的12名優秀的高中生-「外交小尖兵」，在溫哥華聆聽卑詩第一民族峰會（First Nations Summit）執行理事洪文興（Howard Grant，右）、Tsleil-Waututh Nation酋長湯馬斯（Jen Thomas,中）和西門菲沙大學（Simon Fraser University）研究員哈里森（Scott Harrison，左）說明加拿大原住民追求真相和解之路。圖／中央社

加拿大 原住民族 溫哥華

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