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可望不用再爬坡上學 民代：八里國中將遷校

中央社／ 新北6日電

繼新北市長侯友宜宣布淡水國中在淡海新市鎮增設淡水國中新校區，國民黨議員陳家琪表示，侯友宜近期將宣布八里國中遷校，未來學子不用再辛苦爬坡上學了。

因應淡海新市鎮大量人口入住衍生就學需求，侯友宜今天在淡水區行動治理座談會上宣布淡水國中將於新市鎮文中九增設新校區，提供當地居民更優質的學習環境。

陳家琪向中央社記者表示，淡水新市鎮人口增加快速，增設國中是有必要；此外，在八里當地民意要求下，希望侯友宜重視八里國中遷校議題，將學校從觀音山的山坡上，遷到新八里區公所旁棒球場的文中一用地，學子將不用再每天辛苦爬坡上學。

陳家琪表示，八里國中是八里區唯一的公立國中，學生上學要通過兩個大路口及沿路是工廠的上坡路段，交通不便，因此，透過公車行駛台64線，當地民眾常把子女送往蘆洲、三重或台北就學，使得在地就學的比例不高。

陳家琪說，她多次反映並獲侯友宜正面回應，已確定將遷校，至於原有校區的用途仍在評估，不排除轉作長照或公托使用；另外，考量未來淡江大橋通車及淡海輕軌延伸八里，希望市府能評估八里國中朝完全中學規劃發展，以利北海岸及八里學子的就學需求。

教育局表示，有關八里國中遷校至文中一用地的問題，教育局現正積極關注居民就學需求，考量學區就學人數及意願，同時透過各管道蒐集地方意見以凝聚最終共識，審慎進行評估中，以期達到教育資源合理配置的適宜性。

侯友宜 八里 淡水

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