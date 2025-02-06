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傳承傳統手紋文化 文化部頒贈排灣族耆老廖玉蕊旌揚狀
屏東縣來義鄉文樂部落「排灣族來義鄉傳統手紋（veci'nua lima）文化」保存者廖玉蕊Kaljui Atalep於1月25日辭世，享耆壽93歲。文化部文化資產局副局長林尚瑛今（6）日代表頒贈文化部旌揚狀，由廖玉蕊兒子阿棒．阿達勒本代表受贈。文化部表示，廖玉蕊一生致力於排灣族民俗的保存、傳承傳統手紋文化，維護部落社會階序倫理，為台灣原住民族文化留下重要文化資產之貢獻。
廖玉蕊生於1932年，2021年8月30日經屏東縣政府公告認定為「排灣族來義鄉傳統手紋（veci'nua lima）文化」保存者。文化部指出，手紋文化為排灣族傳統民俗，反映部落的家族族源、身分、地位、階級。圖案構成代表自己與祖先的關係與身分認同，包含河川、蜘蛛紋、蛇紋、太陽、人形等，皆展現與土地的關聯性，也詮釋著排灣族傳統社會階序倫理。
排灣女子刺紋的順序大致會先從手背上開始，刺紋的過程依照圖紋的繁複程度，至少需要兩天以上的時間。手紋對女子本身、家族、部落是一件非常慎重的事情，手紋伴隨其一生。感念廖玉蕊耆老對於「排灣族來義鄉傳統手紋（veci'nua lima）文化」的保存維護，主管機關將依據屏東縣手紋保存維護計畫相關策略，持續輔助手紋文化的傳承紀錄工作，讓這項珍貴的原住民族無形文化資產永續傳承。
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