傳承傳統手紋文化 文化部頒贈排灣族耆老廖玉蕊旌揚狀

時節進入立春，新北市雙溪區在今(5)日的開春日就熱鬧滾滾，雙溪高中舞龍隊再次展現傳統文化魅力，龍兒們雄糾糾、氣昂昂的走上街頭，為店家拜年、祈福，希望帶來好運與繁榮，並獻上最誠摯的祝福。看到店家臉上的笑容，以及雙溪鄉親的掌聲，辛苦與汗水都化作滿滿的成就感。

2025-02-05 20:11