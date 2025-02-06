校園會客室／野鳥達人 把生態帶進教室

宜蘭縣中山國小生教組長陳樹德，任教近卅年，另一個身分是野鳥達人，廿七年前與其他愛好者共創宜蘭野鳥學會，目前擔任總幹事，不時帶學生參加賞鳥活動，培養生態知識。宜蘭鳥會近年協助小燕鷗的棲地保護，陳樹德表示，退休後可以花更多時間投入，繼續推廣生態之美。

陳樹德是宜蘭人，廿九年前從台中師範學院（今國立台中教育大學）畢業後，分發回故鄉，剛好就在母校中山國小任教，近十年擔任生教組長的行政職。

從「陳老師」到「陳組長」，陳樹德另一個未變的身分是宜蘭野鳥學會成員。大學時期就醉心自然的他，參加過自然科學研究社、到雪霸公園當義務解說員，回宜蘭任教後結識本地鳥友，一九九七年成立鳥會。鳥會除了舉辦賞鳥活動外，二○二二年開始與縣府合作，調查蘭陽溪、南澳溪口的小燕鷗復育狀況。

陳樹德也沒有落下中山國小師生們，冬候鳥季鳥舉辦賞鳥導覽活動時，他會詢問校內師生意願免費參加，有時也和環教組搭配在課堂上分享生態觀念；幾年前野鳥窗殺事件成為熱門話題，他帶著學生在課堂上做「防窗殺活動」，近三年更是不時帶學生到小燕鷗保護區體驗生態保育。

教師生涯晃眼過去，陳樹德將在今年退休。宜蘭鳥會作為地方生態團體，幹部並無給職，近幾年經費較不足，不過他熱情不減，「退休後會投入更多時間到鳥會」，推廣自然之美。