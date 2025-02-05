新北淡水純德小學攜手馬偕醫學院 首辦醫學營推校園健康

培育人才計劃向下紮根，馬偕醫學院與淡江中學，去年共同簽署策略聯盟，約定在培育人才的道路上攜手前行，從小學、國中、高中直到大學都將有一系列的方案，帶領學生從接觸、探索興趣出發，進而培養成專業。而今年初，純德小學與馬偕醫學院攜手合作，雙方更舉辦首次的「醫學營」活動，以啟發學生對醫學及各項急救知識的認識，並推動校園健康教育與新世代醫護人才培育。

私立淡江高級中學校長周國生表示，在純德小學接到淡江中學的國中部，甚至是高中部，都可以踏入醫療的領域裡面，透過馬偕醫學院的專業醫學知識，給予小學生們許多生活中難得的學習，透過大手攜小手，在國小到國中階段就可以針對學習來做分流，也期待小朋友們可以有不少的收獲。

馬偕醫學院主祕申永順表示，去年在與淡江中學簽定了新世代人才培育攜手傳承計畫合作協議書，延續到這次的合作，更加擴及純德國小，等於從國小、國中到高中所組成的淡江學園學生都是計畫培育對象，甚至是雙方的教職員也都納入合作計畫中，陪伴學生一起學習與成長。這次的目標包括了，培養學生對醫學領域的初步認識與興趣，傳授基本急救知識與技能（如CPR課程），還有最重要的提升學生健康意識與校園安全意識。透過課程與實際操作，由醫學院學生與義消團隊指導，學生參與互動活動，呈現豐富的學習氛圍，讓學生收獲滿滿。