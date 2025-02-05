快訊

年後拚財富自由！大樂透頭獎上看1.3億 春節大小紅包獎號看過來

雲端發票「4人重複中大獎」 財政部稱查無不法：求償廠商2400萬

「鐘點看護移工」3月底上路 4小時收1000到1250元

新北淡水純德小學攜手馬偕醫學院 首辦醫學營推校園健康

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
馬偕醫學院與淡江中學簽署策略聯盟推展新世代人才培育傳承計畫，純德小學是計畫中的重點推展學校。 圖／紅樹林有線電視提供
馬偕醫學院與淡江中學簽署策略聯盟推展新世代人才培育傳承計畫，純德小學是計畫中的重點推展學校。 圖／紅樹林有線電視提供

培育人才計劃向下紮根，馬偕醫學院與淡江中學，去年共同簽署策略聯盟，約定在培育人才的道路上攜手前行，從小學、國中、高中直到大學都將有一系列的方案，帶領學生從接觸、探索興趣出發，進而培養成專業。而今年初，純德小學與馬偕醫學院攜手合作，雙方更舉辦首次的「醫學營」活動，以啟發學生對醫學及各項急救知識的認識，並推動校園健康教育與新世代醫護人才培育。

私立淡江高級中學校長周國生表示，在純德小學接到淡江中學的國中部，甚至是高中部，都可以踏入醫療的領域裡面，透過馬偕醫學院的專業醫學知識，給予小學生們許多生活中難得的學習，透過大手攜小手，在國小到國中階段就可以針對學習來做分流，也期待小朋友們可以有不少的收獲。

馬偕醫學院主祕申永順表示，去年在與淡江中學簽定了新世代人才培育攜手傳承計畫合作協議書，延續到這次的合作，更加擴及純德國小，等於從國小、國中到高中所組成的淡江學園學生都是計畫培育對象，甚至是雙方的教職員也都納入合作計畫中，陪伴學生一起學習與成長。這次的目標包括了，培養學生對醫學領域的初步認識與興趣，傳授基本急救知識與技能（如CPR課程），還有最重要的提升學生健康意識與校園安全意識。透過課程與實際操作，由醫學院學生與義消團隊指導，學生參與互動活動，呈現豐富的學習氛圍，讓學生收獲滿滿。

小學生 醫學院

延伸閱讀

新北迎客家天穿日 市府2/16起連2天邀享客式綠生活

黃國昌不排斥新北藍白共推 藍：國民黨有初選制度

牢飯夢碎！持刀搶超商10元「叫店員報警」 新北男自首無保請回

機車族注意！新北捷運、火車站周邊增8處收費機車格

相關新聞

北市學生流感疫苗施打率約6成 教育局發函籲學校加強防疫

大S遊日本不幸感染流感猝逝引起各界震驚，下周準備開學，家長擔心長時間群聚恐擴散疫情。教育局表示，目前北市學生施打率約6成...

流感高峰期家長憂開學就「中獎」 新北：校園皆會完成消毒

台灣流感疫情仍處高峰期，但高中以下學校即將開學，有家長擔憂小孩是否開學就會「中獎」，新北市教育局表示，校內環境會完成消毒...

台南國中小因全中運全台今最早開學 楠西國中因地震改地方上課

因應114年全中運4月在台南舉辦，台南各級國中小學校今天提早開學，成為全台最早開學的地區，南市府警察局也啟動「護童專案」...

龍飛蛇舞 新北雙溪高中舞龍隊熱鬧踩街新春報喜

時節進入立春，新北市雙溪區在今(5)日的開春日就熱鬧滾滾，雙溪高中舞龍隊再次展現傳統文化魅力，龍兒們雄糾糾、氣昂昂的走上街頭，為店家拜年、祈福，希望帶來好運與繁榮，並獻上最誠摯的祝福。看到店家臉上的笑容，以及雙溪鄉親的掌聲，辛苦與汗水都化作滿滿的成就感。

新北汐止國小禮堂、演藝廳冷氣不堪使用 議員助更新

汐止國小是百年老校，其中在學校的禮堂及演藝廳，因為，冷氣設備老舊不堪使用，造成學生們在運動、集會時很不方便，尤其夏天好悶熱，所以，新北市議員張錦豪以建議款230萬協助改善，更新11台冷氣，提供更舒適的活動空間。

新北淡水純德小學攜手馬偕醫學院 首辦醫學營推校園健康

培育人才計劃向下紮根，馬偕醫學院與淡江中學，去年共同簽署策略聯盟，約定在培育人才的道路上攜手前行，從小學、國中、高中直到大學都將有一系列的方案，帶領學生從接觸、探索興趣出發，進而培養成專業。而今年初，純德小學與馬偕醫學院攜手合作，雙方更舉辦首次的「醫學營」活動，以啟發學生對醫學及各項急救知識的認識，並推動校園健康教育與新世代醫護人才培育。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。