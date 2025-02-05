新北汐止國小禮堂、演藝廳冷氣不堪使用 議員助更新

汐止國小是百年老校，其中在學校的禮堂及演藝廳，因為冷氣設備老舊不堪使用，造成學生們在運動、集會時很不方便，尤其夏天很悶熱，新北市議員張錦豪即以建議款230萬協助改善，更新了11台冷氣，提供更舒適的活動空間。

汐止國小校長王俊杰表示，很感謝新北市議員張錦豪協助補助學校經費，建置禮堂以及演藝廳的冷氣設備，之前的冷氣因為不堪使用，當每次要使用禮堂或演藝廳時，都因為空調的問題，造成很大的困擾，感謝議員協助一次更新，讓室內活動空間可以充份運用。

新北市議員張錦豪提到，汐止國小的禮堂跟演藝廳因為教育部並沒有補助學校空調冷氣系統，所以，在得知學校需求後，用自己的建議款230萬補助，在禮堂設置6台冷氣設備以及演藝廳4+1台，總共11台冷氣，將空調系統建置起來，讓孩子們在夏天或是空氣需要流通的時候，有新的設備可以用，目前已經整個建置完成，提供學生運動練習有更舒適的環境。