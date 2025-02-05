嘉女、輔仁中學攜手辦體驗營 168名學子禁食12小時感受人飢己飢

嘉義女中及輔仁中學今早8點起攜手舉辦飢餓體驗營會，168名學生響應透過12小時不進食固體食物、生命教育分享，在闖關活動體驗脆弱國家兒童日常，省下一餐捐款1萬6800元投入飢餓三十救援基金，回應SDGs永續發展目標終止飢餓及消除貧窮兩項指標。

台灣世界展望會中區辦事處長胡婉雯表示，極端天氣型態及最多流離失所人口，這些議題離大家並不遙遠，如氣候變遷、戰火衝突所導致的全球性通膨，正深切影響每一個人的生活，盼望更多資源挹注，讓改變發生。

輔仁中學教務主任陳瓊慧表示，第3年辦理校內飢餓體驗，兩校學生以身體力行體驗飢餓的方式幫助深受飢餓及戰火所苦的兒童，讓國外弱勢兒童脫離困境，重見未來盼望。

聯合飢餓體營會隊長輔仁中學班聯會副會長周芷渝表示，這次校園飢餓體驗營會，在年假過後辦理的確有些挑戰，希望透過這次營會讓更多人關注全球飢餓與貧窮問題，並透過親身體驗來感受食物匱乏的困難。這不僅是一場公益活動，更是一個凝聚大家力量、共同實踐愛與關懷的平台。

周芷渝表示，有些學生在第一年參加後，深受活動感動，隔年選擇成為工作人員，從參與者轉變為推動者。希望透過自己的力量，讓更多人了解飢餓議題，想要把當初的感動傳遞給新參與的學員。這樣的轉變展現了活動的影響力，也讓大家更有信心持續辦理這樣有意義的營會。

飢餓體營會副隊長嘉義女中吳亭穎表示，參與的同學都自行從家到這裡，期望透過12小時活動體驗飢餓的不適感，從而對全球或本地的貧困問題產生共鳴，進一步關注世上飢餓的人們。