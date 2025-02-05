龍飛蛇舞 新北雙溪高中舞龍隊熱鬧踩街新春報喜

時節進入立春，新北市雙溪區在今(5)日的開春日就熱鬧滾滾，雙溪高中舞龍隊再次展現傳統文化魅力，龍兒們雄糾糾、氣昂昂的走上街頭，為店家拜年、祈福，希望帶來好運與繁榮，並獻上最誠摯的祝福。看到店家臉上的笑容，以及雙溪鄉親的掌聲，辛苦與汗水都化作滿滿的成就感。

新春踩街活動，首先雙溪區新基里蘇里長及牡丹里游里長在車站歡迎舞龍隊開場，而後一行隊伍浩浩蕩蕩從雙溪火車站出發，途經雙溪市集，最後齊聚雙溪區公所，區長林銚傑及全體公所員工一同歡慶。沿街民眾不但熱情掌聲，更多人深受感動資助舞龍隊祝福紅包，以表勉勵與支持。

雙溪高中競技舞龍隊去年參加全民運動榮獲雙銀肯定，將於2月6日到12日將赴星國，受新加坡威勇協會邀請，參加新加坡妝藝大遊行，雙溪高中將帶著雙溪所有朋友們的祝福，把雙溪在地最精湛的演出帶給更多觀眾欣賞。

雙溪高中龍隊隊員彭同學表示，在訓練過程中教練鄭兆言經常教學生們一定要下功夫練習，不只肯定自己還能有機會被看見，更可以證明努力堅持的重要性。

雙溪高中校長葉俊士說，本校競技舞龍隊參與雙溪踩街祝福，是對學生努力的肯定，更是回饋雙溪鄉親的栽培。學生一方面展現學習表現成就，並在鄉親面前，呈現傳統文化與技藝。

雙溪區區長林銚傑肯定雙溪高中認真辦學，更讚賞雙中競技舞龍隊師生們的精采成就與演出，在冷冷的天卻熱鬧了雙溪街頭。