教育部校園美感改造計畫完成91校 屢獲海內外大獎

教育部委託台灣設計研究院推動的「學美．美學－校園美感設計實踐計畫」，自民國108年至今已完成改造91校，屢屢獲得海內外大獎。

教育部今天發布新聞稿，介紹「校園美感設計實踐計畫」的成果，南投縣中峰國小有環繞3棵老樹設置的戶外平台，因長年風雨侵蝕損壞嚴重，設計團隊與工藝師合作編織攀網，並結合鋼構，為學生創造多層次生態探索空間。

這項改造延續學校的四季生態教學課程，更進一步提供孩子們親近自然的全新角度體驗，獲得2024年日本Good Design Award大獎。

台北市復興高中長期推動生命教育，和設計師合作打造校貓犬舍，團隊透過活用兩棟建築物間半戶外空間與向外擴延的扇形平台，為學校收養的流浪動物們提供適合生活、互動與教學的宜居環境。近期也吸引日本NHK電視台節目來台採訪。

教育部表示，「學美．美學」計畫未來將持續導入「以使用者為核心」的設計思考，強調教學課程的創新內容與環境改造間的緊密連結，相關資訊可參考計畫網站。