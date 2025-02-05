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高師大新春團拜線上直播拜年 大學堂有獎徵答添「笑」果

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國立高雄師範大學校長王政彥（中）親頒紅包感謝妙語如珠的主持人陳佑、鄭篁郁。圖／高師大提供
國立高雄師範大學校長王政彥（中）親頒紅包感謝妙語如珠的主持人陳佑、鄭篁郁。圖／高師大提供

國立高雄師範大學今天在活動中心演藝廳以「金蛇迎春，和燕添福」為主軸，舉辦新春團拜暨聯歡會活動。校長王政彥說，今年新春團拜暨聯歡活動以現場實體及線上直播同步進行，藉此向全校教職員生、退休同仁、校務顧問及校友拜年。

來自越南傳統舞蹈的在馨越藝文團為活動揭開序幕，該團由高師大東南亞中心畢業生黃玉芳與新住民姐妹共同創立，以精心準備嶄新舞作及靈動曼妙的舞姿，呈現東南亞文化之美，為活動增添異國風情及文化多元共融，還邀高師大愛樂合唱團帶來悠揚動人歌聲，獻唱風吹的願望、相思河畔等溫暖人心曲目，增添節慶氛圍。

眾所期待活動摸彩高潮迭起，獎品豐富，電視機、洗衣機、空氣清淨機、咖啡機、名牌禮盒、餐券、紅包等近300份獎項，未中獎者可獲餐飲券，人人有獎，此外，融入趣味與創意的「高師大學堂」有獎徵答，眾人齊喊選我、選我，歡笑聲此起彼落，現場氛圍更加沸騰。

高師大校長王政彥並偕副校長唐硯漁、李昭蓉，邀請歷任校長戴嘉南、蔡培村、吳連賞、副校長柳賢、王惠亮回娘家，與各級主管、教職員工、退休同仁、校友齊聚一堂賀新春。

王政彥表示，今年新春團拜暨聯歡活動，特別要感謝校務顧問、校友、企業友人及主管提供贊助摸彩品，同時感謝各處室團隊分工合作與協助，人事室主任李麗君、圖資處長余遠澤率領團隊用心規畫執行，藝術學院長陳立民擔任主視覺設計總監與公關執行長鄂見智辛勞募集禮品及紅包，讓活動順利圓滿。

國立高雄師範大學校長王政彥率主管上台，以現場及線上直播同步進行拜年。圖／高師大提供
國立高雄師範大學校長王政彥率主管上台，以現場及線上直播同步進行拜年。圖／高師大提供
國立高雄師範大學今天新春團拜舉辦摸彩，中獎者開心與校長王政彥（中）合影。圖／高師大提供
國立高雄師範大學今天新春團拜舉辦摸彩，中獎者開心與校長王政彥（中）合影。圖／高師大提供

主管 團隊 紅包

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