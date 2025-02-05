高師大新春團拜線上直播拜年 大學堂有獎徵答添「笑」果

國立高雄師範大學今天在活動中心演藝廳以「金蛇迎春，和燕添福」為主軸，舉辦新春團拜暨聯歡會活動。校長王政彥說，今年新春團拜暨聯歡活動以現場實體及線上直播同步進行，藉此向全校教職員生、退休同仁、校務顧問及校友拜年。

來自越南傳統舞蹈的在馨越藝文團為活動揭開序幕，該團由高師大東南亞中心畢業生黃玉芳與新住民姐妹共同創立，以精心準備嶄新舞作及靈動曼妙的舞姿，呈現東南亞文化之美，為活動增添異國風情及文化多元共融，還邀高師大愛樂合唱團帶來悠揚動人歌聲，獻唱風吹的願望、相思河畔等溫暖人心曲目，增添節慶氛圍。

眾所期待活動摸彩高潮迭起，獎品豐富，電視機、洗衣機、空氣清淨機、咖啡機、名牌禮盒、餐券、紅包等近300份獎項，未中獎者可獲餐飲券，人人有獎，此外，融入趣味與創意的「高師大學堂」有獎徵答，眾人齊喊選我、選我，歡笑聲此起彼落，現場氛圍更加沸騰。

高師大校長王政彥並偕副校長唐硯漁、李昭蓉，邀請歷任校長戴嘉南、蔡培村、吳連賞、副校長柳賢、王惠亮回娘家，與各級主管、教職員工、退休同仁、校友齊聚一堂賀新春。