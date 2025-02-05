彰化縣校長會議 縣長重申千人大校跨縣市海選校長政策必行

彰化縣下周一（2月10日）國中小學返校日，11日開學，縣政府今舉辦全縣國中小學校務會議，縣長王惠美重申千人以上學校海選校長，也說明舉辦校務評鑑有助升提學校競爭力，彰化縣將施行也繼續推動。

彰化縣113學年度第二學期中小學校務發展會議，212所縣立中小學、3所私立中學（附設國中部）的校長，及縣立高中校長都出席，王惠美先表揚113學年上學期各項績優表現的學校，接著說明彰化縣的英語教育和國際教育辦理現況，將規畫建置60校英語國際村，持續引進外籍師資，為學子營造英語學習情境。

王惠美重提上學期全縣中小學校務發展會議，談到「學生千人以上學校海選校長」，今表示，部分校長不願到大學校，形成大校校長難找，小校眾人爭著登記，彰化縣要開放千人以上學校讓外縣市校長可登記參加遴選，一方面攬才嘉惠學子，另一方面可增加大校校長人選。

對於彰化縣已實施一年的校務評鑑，王惠美說，校務評鑑可達到校長和行政人員檢視辦學績效，定期檢討改善以提升辦學效率，縣政府改變紙本列冊的作法，可上網填報，並未加重行政人員和老師的負擔，落實校務評鑑可有效幫助推動校務，增進教育品質。

會後教育處表示，最快114學年，也就是從今年暑假舉辦學生千人以上的縣立學校開放外縣市現任校長申請遴選，方式和縣內校長遴選一樣；各校校務評鑑分組進行繼續辦理。

根據彰化縣教育系統顯示，學生千人以上的國中有縣立和美高中（國中部）、陽明、彰泰、鹿港、大同、溪湖等6所，千人國小有平和、中山、南郭、忠孝、花壇、和東、鹿東、員林、靜修、僑信、永靖等11所。

彰化縣教育界人士指出，彰化縣招考縣立國中小學校長，委託國家教育研究所代訓，很多縣市政府也委託國教院代訓候用校長，看似這些人才可流通互用，實際上縣市各有法規無法跨縣市遴選，彰化縣政府若沒及時修法恐難招考外縣市校長，且大校事多錢不多，校長寧願到中小校服務，彰化縣「千人大校海選校長」美意恐曲高和寡。

此外，會議中王惠美期許各校校長持續秉持教育理想與抱負，以多元、創意及有效的教學方式提升學生學習，活化學習空間，讓彰化囝仔成為具有競爭力的未來公民。