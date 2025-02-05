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北市學生流感疫苗施打率約6成 教育局發函籲學校加強防疫

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
流感高峰期尚未結束，下周準備開學，也讓家長擔心長時間群聚恐擴散疫情，教育局發函提醒學校，落實防疫「勤洗手、戴口罩」，若有疑似群聚需立即通報。圖／聯合報系資料照
流感高峰期尚未結束，下周準備開學，也讓家長擔心長時間群聚恐擴散疫情，教育局發函提醒學校，落實防疫「勤洗手、戴口罩」，若有疑似群聚需立即通報。圖／聯合報系資料照

大S遊日本不幸感染流感猝逝引起各界震驚，下周準備開學，家長擔心長時間群聚恐擴散疫情。教育局表示，目前北市學生施打率約6成多，已發函提醒各校落實防疫作業，若學生出現請假異常，也要了解原因，若有疑似群聚感染，也應立即通報。

教育局表示，截至2月3日，台北市學生113學年度流感疫苗接種人數為17萬8551人，接種率為64.6％，體育及衛生保健科長吳青娟表示，由於下周將開學，教育局也再發函提醒學校落實相關防治作業，提醒學生「勤洗手、戴口罩」維持健康生活型態，並提供充足且適當洗手設備與用品，保持教室清潔與通風，維持寬敞空間。

教育局提醒，各校應隨時關心學生健康與請假情況，如出現異常，應聯繫家長了解原因，若出現疑似群聚感染，除聯繫轄區健康服務中心外，也要立即校園傳染病通報及校安通報，並配合地方衛生單位執行疫情調查等。

教育局建議，親師生務必落實「生病不上課、不上班」原則，感染流感需佩戴口罩並適當休息，建議在家休息5日，若5日內實有到校需求，須退燒至少滿24小時才能返回上課，並配合佩戴口罩直至相關症狀解除滿24小時為止。

教育局表示，流感高峰期應盡量避免出入人潮擁擠、空氣不流通公共場所，如有呼吸道症狀時佩戴口罩，打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替，與他人交談時，盡可能保持1公尺以上。

口罩 教育局 流感疫苗

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