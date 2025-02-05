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流感高峰期家長憂開學就「中獎」 新北：校園皆會完成消毒

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
施打疫苗示意圖。圖／新北市衛生局提供
施打疫苗示意圖。圖／新北市衛生局提供

台灣流感疫情仍處高峰期，但高中以下學校即將開學，有家長擔憂小孩是否開學就會「中獎」，新北市教育局表示，校內環境會完成消毒，也會加強呼籲校內師生衛生習慣，鼓勵師生接種疫苗提升保護力。

多間診所近日爆滿，除了確診流感案例增加，不少人趕緊跟診所預約要打疫苗提升保護力。李姓家長表示，開學最怕孩子「中獎」生病，小朋友體質較敏感，同學之間若有人生病就容易被傳染。

教育局表示，面對開學在即，已帶領各級學校做好準備，落實「健康校園三部曲」的因應措施，第一，完成校園環境消毒、強化學校人員應變及防疫機制；第二，提醒學生應養成良好衛生習慣包含勤洗手、戴口罩、落實生病不上學，保持教室通風等配套措施；第三，鼓勵師生盡速接種疫苗提升防護力。

教育局再次提醒，學生若有發燒、咳嗽等疑似流感症狀，應佩戴口罩、盡速就醫並在家休養，並注意手部清潔與呼吸道衛生，落實生病不到校，保護自己與他人。另外，家長可多加利用新北校園通APP「上課yo!」的「學生請假」模組幫孩子請假，全程e化省時又便利，攜手共同維護校園健康安全。

教育局 校園

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