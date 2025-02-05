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台南龍崗國小開學日種回桂花樹 校友如回到母親懷抱

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市國中小今天開學，南區龍崗國小種回消失多年的桂花樹。記者鄭惠仁／攝影
台南市國中小今天開學，南區龍崗國小種回消失多年的桂花樹。記者鄭惠仁／攝影

台南市國中小今天開學，南區龍崗很不一樣，以植樹活動為第80屆畢業典禮做暖身，在校園裡種下希望，也揭開畢業季的序幕，共同見證畢業生們的蛻變。校友表示，早期校園有成排桂花樹，如今再種上，有如回到母親的懷抱。

今天上午的植樹活動，除了六年級9名應屆畢業生和班導師參加，也邀請家長、里長、廟宇主委與在地家長團體代表共襄盛舉，希望透過此活動，記錄畢業生在校園裡的回憶與成長，為畢業生送上祝福，如同手中種下的桂花樹，會陪伴學弟妹們繼續學習，攜手向前。

活動開始，由校長李啓榮歡迎與會來賓，接著由師長與來賓共同掘地鬆土，再讓畢業生種下桂樹，最後覆土，完成儀式。有些來賓已許久不曾拿起鋤頭，重新回味成長點滴，都覺得備感溫馨。

四鯤鯓龍山寺主委吳志祥，也是龍崗國小校友，他回憶，龍崗國小改建前的校園中，曾有一整排的桂花樹，至今仍依稀記得那個桂花香，很高興母校把它種回來，未來回到母校，可重溫桂花香。

「第一次在學校種樹的經驗很特別，也很新鮮，希望我們種下的樹苗快快長高，以後我們回來學校都看得到。」學生吳詩分享今天植樹的喜悅。

李啓榮表示，龍崗國小今年舉辦第80屆畢業典禮，別具意義，藉由植樹活動，傳承教育事業百年樹人，也找回學校好久不見的桂花香。

龍崗國小位於南區四鯤鯓，緊鄰黃金海岸，登上校旁的海景大橋，美麗海岸、沙灘一覽無遺，校園重建後，海洋意象造型，就如海邊旅店，也為社區迷人景色加分。

台南市國中小今天開學，南區龍崗國小種回消失多年的桂花樹。記者鄭惠仁／攝影
台南市國中小今天開學，南區龍崗國小種回消失多年的桂花樹。記者鄭惠仁／攝影

校園 畢業典禮 黃金

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