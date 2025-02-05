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學生人數減少逾半少子化還會更慘 北港國中轉型實驗學校拚生存

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣北港國中受少子化衝擊，現有學生數僅剩230名，較8年前減少逾半，為吸引非學區學生就讀，校方籌備2年，申請轉型科技實驗學校，去年底通過雲林縣府教育處核定。記者陳雅玲／攝影
雲林縣北港國中受少子化衝擊，現有學生數僅剩230名，較8年前減少逾半，為吸引非學區學生就讀，校方籌備2年，申請轉型科技實驗學校，去年底通過雲林縣府教育處核定。記者陳雅玲／攝影

雲林北港國中受少子化衝擊，現有學生數僅剩230名，較8年前減少逾半，為吸引非學區學生就讀，校方籌備2年，申請轉型科技實驗學校，去年底通過雲林縣府教育處核定，目前已送交教育部國教署審查，通過後將成為雲林縣第8所公立實驗學校，今年8月開始招生。

北港國中校長施協志表示，他8年前到任時，全校有500多名學生，受少子化衝擊，現在僅剩230名學生，共13班級，因北港國中學區小，學區內僅南陽、朝陽國小兩所小學，且北港鎮前年僅163名新生兒出生，較過去減少近半，他預期未來學區內能招生的學生人數只會直直落。

北港國中即將面臨嚴重的招生危機，轉型迫在眉睫，施協志表示，經校務會議通過，確認轉型科技實驗學校，實驗學校無學區限制，若轉型成功不僅能留住在地學生，也有機會吸引外地學生就讀。

北港國中實驗學校課程特色有三大主題，包括自主學習、科技領航、永續多元，並將保留學校現有走讀北港課程及美術班藝術教育特色，透過藝術、人文關懷，引導學生在科技課程的發展，學習解決問題的能力，北港國中實驗學校計畫去年底通過縣府審查，已送交國教署進行實驗規範審查，通過後預計今年8月開始招生。

教育處表示，北港國中將是繼古坑華德福高中、石榴國中、山峰華德福教育實驗國小、潮厝華德福教育實驗國小、華南實驗國小、重光國小、陽明國小後，雲林第八所公立實驗學校，且雲林山線已有石榴國中科技實驗學校，北港國中的轉型有助於均衡山海線科技教育發展。

雲林縣北港國中受少子化衝擊，現有學生數僅剩230名，較8年前減少逾半，為吸引非學區學生就讀，校方籌備2年，申請轉型科技實驗學校，校長施協志表示，去年底已通過雲林縣府教育處核定。記者陳雅玲／攝影
雲林縣北港國中受少子化衝擊，現有學生數僅剩230名，較8年前減少逾半，為吸引非學區學生就讀，校方籌備2年，申請轉型科技實驗學校，校長施協志表示，去年底已通過雲林縣府教育處核定。記者陳雅玲／攝影

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