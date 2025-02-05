大甲高中田徑、手球、自由車強項 連6年獲全國體育績優

台中市大甲高中體育班在田徑、手球、自由車等項目的優秀表現，今年連續6年獲得教育部「全國體育績優學校」殊榮，是全國高中職的5所之一、更是全市唯一締造此佳績的學校，校方長高榮利表示指出，這項榮耀不僅是對體育班師生辛勤付出的肯定，更展現學校團隊「沒有奇蹟，只有累積」的堅實教育信念。

大甲高中指出，成立體育班超過半世紀，重點培育田徑、手球、自由車等項目的優秀好手，曾經培育出多位亞奧運體壇新星，如東京奧運400公尺跨欄選手陳傑、廣州亞運銅牌張銘煌，自由車選手東京奧運馮俊凱、廣州亞運金牌蕭美玉、釜山亞運金牌林志勳，手球隊更自1990至2007年拿下全國中等學校運動會17連霸。

校長高榮利表示，「這份榮耀是起點而非終點，」田徑、手球及自由車隊，6年來不追求曇花一現的成績，而是透過系統化訓練、科學化輔導，更是體育班同學各自努力踏實也各自精彩開花的結果，畢竟每日清晨六6點開始晨訓，課後再加強專項練習，兼顧學科與術科的雙重挑戰，才讓大甲高中在競爭激烈的評選中脫穎而出。