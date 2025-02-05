高中引入智慧製造課程 AI、物聯網都能接觸
為讓學子及早接觸智慧製造科技，教育部委託高雄師範大學開發課程，邀請各領域專家分享AI（人工智慧）、物聯網、機器人等知識，增進未來職場競爭力。
教育部今天發布新聞稿介紹「高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫」案例，台中高工積極推動生成式AI課巡迴研習，邀請專家分享，並透過網路直播開放全台中小學師生共學。另外也與業界合辦智慧製造競賽，讓學生有機會到各地參訪，了解機械手臂等科技應用。
新竹高工則是設置自動生產線體驗場域，讓學生利用AR與AI技術模擬軟體，體驗AI協作型機器人手臂的程式設計。當學生看到設計的程式，轉化為實體機器人手臂的即時動作，不僅強化了實作經驗，也增進未來職場競爭力。
教育部表示，透過科技融入教學，學生不僅能在數位轉型的浪潮中掌握最新科技技能，也能以虛實結合的方式進行學習，強化實作技能。期盼透過相關計畫，為全球智慧製造產業轉型，培養具備科技應用能力的人才。
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