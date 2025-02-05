快訊

站內聊1小時沒搭車「被收40元」！她怒槓站務員 北捷曝多收錢原因

具俊曄痛失愛妻大S 設計師好友憂「安慰不了」：他可能要瘋了

經濟依賴中國的下場？德國福斯汽車華裔工程師的回憶

高中引入智慧製造課程 AI、物聯網都能接觸

中央社／ 台北5日電
教育部5日發布新聞稿，透過「高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫」委託高雄師範大學開發課程，讓高中生提早接觸新興科技，圖為新竹高工結合AR裝置，體驗協作型機器人手臂。（教育部提供）中央社
教育部5日發布新聞稿，透過「高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫」委託高雄師範大學開發課程，讓高中生提早接觸新興科技，圖為新竹高工結合AR裝置，體驗協作型機器人手臂。（教育部提供）中央社

為讓學子及早接觸智慧製造科技，教育部委託高雄師範大學開發課程，邀請各領域專家分享AI（人工智慧）、物聯網、機器人等知識，增進未來職場競爭力

教育部今天發布新聞稿介紹「高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫」案例，台中高工積極推動生成式AI課巡迴研習，邀請專家分享，並透過網路直播開放全台中小學師生共學。另外也與業界合辦智慧製造競賽，讓學生有機會到各地參訪，了解機械手臂等科技應用。

新竹高工則是設置自動生產線體驗場域，讓學生利用AR與AI技術模擬軟體，體驗AI協作型機器人手臂的程式設計。當學生看到設計的程式，轉化為實體機器人手臂的即時動作，不僅強化了實作經驗，也增進未來職場競爭力。

教育部表示，透過科技融入教學，學生不僅能在數位轉型的浪潮中掌握最新科技技能，也能以虛實結合的方式進行學習，強化實作技能。期盼透過相關計畫，為全球智慧製造產業轉型，培養具備科技應用能力的人才。

教育部 競爭力 網路直播

延伸閱讀

繼關閉援外機構後 美媒：川普正研擬解散教育部

國中小與海外姊妹校交流 傳遞新春祝福兼練英語

大專生公部門見習計畫增百位名額 提供750人次職缺

留學獎學金2月7日申請截止 教育部提醒儘早完成報名

相關新聞

台南國中小因全中運全台今最早開學 楠西國中因地震改地方上課

因應114年全中運4月在台南舉辦，台南各級國中小學校今天提早開學，成為全台最早開學的地區，南市府警察局也啟動「護童專案」...

大甲高中田徑、手球、自由車強項 連6年獲全國體育績優

台中市大甲高中體育班在田徑、手球、自由車等項目的優秀表現，今年連續6年獲得教育部「全國體育績優學校」殊榮，是全國高中職的...

高中引入智慧製造課程 AI、物聯網都能接觸

為讓學子及早接觸智慧製造科技，教育部委託高雄師範大學開發課程，邀請各領域專家分享AI（人工智慧）、物聯網、機器人等知識，...

文雅國小、吳鳳幼兒園教學卓越獎披金戴銀 嘉市優質教育獲肯定

教育部教學卓越獎有教育界「奧斯卡」獎座稱譽，嘉市文雅國小以「文雅擁在地外交友國際」方案獲金質獎；吳鳳幼兒園以「桃寶樂FU...

台南學校地震災損近3.9億…楠西、東山國中最嚴重 明日開學

今年全中運4月19至24日將在台南登場，台南高國中小提早明天2月5日開學，運動會時再補休4天。教育局表示，1月21日嘉義...

建中兒一心想念文組科系 單親父苦勸無效憂：怎麼脫離貧窮？

文組出路真的比較差？一名父親在Dcard發文求助，表示念建中的兒子堅持想念文組科系，然而他們家家境在妻子過世後一落千丈，身為父親的他真心希望兒子未來能有個好工作脫離貧困，看著身邊文組朋友一個個後悔，他非常擔心孩子步上後塵，然而自己的苦勸兒子又聽不進去，無奈只能向網友尋求回心轉意的方法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。