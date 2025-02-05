台南國中小因全中運全台今最早開學 楠西國中因地震改地方上課

因應114年全中運4月在台南舉辦，台南各級國中小學校今天提早開學，成為全台最早開學的地區，南市府警察局也啟動「護童專案」勤務，共出動警力340人、協勤民力115人，守護轄內214所國小學童安全；市長黃偉哲一早也到新營區新進國小迎接學生返校上課。

黃偉哲表示，台南市國中小雖提早在5日開學，不過辦理全中運的當周將會放假，而剛過完年不久就開學，小朋友也是精神飽滿、活力十足，期待學童過完快樂的寒假後，能夠收心回到校園開心學習，共同迎接新學期的到來。

近期因腸病毒、流感等相關呼吸道傳染疾病仍處於流行期，腹瀉腸胃炎疫情也持續上升，黃偉哲指示並提醒學校，務必落實各項防疫措施，重視流感疫苗接種的重要性，加強宣導親師生勤洗手、戴口罩等自我健康管理措施。

此外，0121嘉義大埔地震造成台南楠西國小及楠西國中受損嚴重，楠西國中因需拆除重建，今天開學日，楠西國中借用楠西國小校舍提供孩童就學，彷彿「9年一貫」無縫接軌；楠西國中校長鄭俊杰說，全校目前有105位學生及22位教職員，感謝楠西國小提供校舍空間。

鄭俊杰也提到，校舍重建至少需要3年的時間，好在楠西國小校舍空間足夠，而學生雖然回到過往就讀的國小上課，但課業課程不同，對學生來說也是全新的環境，因此，目前先以保障學生就學權益、穩定上課為主。