台南楠西國中地震受損嚴重 開學暫借楠西國小上課

台南市楠西國中校舍在1月21日地震後受損嚴重，評估除活動中心外，皆須重建；明天開學後，全校將暫借楠西國小校舍上課，今天在軍方協助下整理環境，已完成相關準備工作。

陸軍步兵第203旅今天出動50名兵力前往楠西，協助楠西國中、楠西國小整理環境，還有民眾自發性駕駛貨車前往，協助楠西國中將課桌椅等上課所需物品搬到楠西國小。

楠西國中校長鄭俊杰表示，此次學校受災嚴重，評估除活動中心外，其他校舍都要拆除重建，可能需要至少3年才能完成，明天開學後將暫時借用楠西國小校舍上課，由於兩校作息不同，已將國中上下課鐘聲系統另外準備妥當，學生出入校舍預計採獨立動線。

楠西國小校長李耀全指出，楠西國小此次因地震受損危險區域已拆除完畢，今天進行開學前環境整理，明天將正常開學上課，並已聯絡輔導諮商中心的心理師或社工，注意學生是否有情緒或心理相關狀況。