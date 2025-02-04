文雅國小、吳鳳幼兒園教學卓越獎披金戴銀 嘉市優質教育獲肯定

教育部教學卓越獎有教育界「奧斯卡」獎座稱譽，嘉市文雅國小以「文雅擁在地外交友國際」方案獲金質獎；吳鳳幼兒園以「桃寶樂FUN‧吳鳳最愛嘉」方案獲銀質獎，2校披金戴銀優質教育創佳績，上午文雅校長黃金木、吳鳳園長羅玉菱及參與課程規畫甫退休園長呂秀櫻，帶領教學團隊參加市務會議，轉呈獎座給市長黃敏惠，與市府團隊共享榮耀。

黃敏惠感謝2校教學團隊用心，強調「教育決定人才，人才決定未來」，嘉市將持續投注資源，為孩子們打造更優質的學習環境。文雅國小是嘉市最年輕國小，在團隊努力下，以「外交素養課程」展現創新教學模式，獲評審肯定，成為國小組金質獎得主；吳鳳幼兒園以「愛家、行動家」方案，帶領孩子走出校園，突破校園圍牆與學習框架，2校獲獎證明學校大小不是關鍵，最重要的是團隊用心與創新。

黃敏惠說，市府預算分配，投入教育超過3分之1資源，為每所學校、每名學生打造最好學習環境，期待嘉市國中小及幼兒園教育品質不斷提升，讓孩子們能夠在最佳環境中成長、學習。教育處郭添財處長說，嘉市繼110年博愛附幼獲銀質獎、111年復國幼兒園獲金質獎、112年蘭潭國小及幸福幼兒園同獲銀質獎，113年再次有2校園「披金戴銀」。

文雅國小「外交素養課啟」團隊跨界整合、跨域協作，產官學研共備合作，與志工家長、全球教育夥伴跨國協力，展現創意與凝聚力，培育生生國民外交大使，開創文雅國教化外交課程新風貌。