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布袋戲和皮影戲跨世紀異國合演 印尼親王與李京曄攜手操刀

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
一場印尼與台灣跨世紀異國合演偶劇，今年5月登場，將由印尼親王與真雲林布袋戲劇團長李京曄攜手主演，精彩可期。記者蔡維斌／攝影
一場印尼與台灣跨世紀異國合演偶劇，今年5月登場，將由印尼親王與真雲林布袋戲劇團長李京曄攜手主演，精彩可期。記者蔡維斌／攝影

印尼皮影和台灣布袋戲將首度合演，以鄭和下西洋共同的歷史背景，由印尼親王TEJO親自登台與雲林縣布袋戲大師李京曄攜手主演「一個皇帝在南洋」的故事，不同國度的戲曲文化同台上演，不論音樂歌曲、舞台聲光到文化編劇都是挑戰，精彩可期。親王預定3月抵台Longstay為這場跨世紀演出排演。

真雲林閣掌中劇團長李京曄致力創意演出，曾結合台灣傳統布袋戲曲遠赴歐洲演出沙士比亞劇，贏得國際文化界讚賞。因緣際會跨界合作，將開台灣偶戲先河，和印尼傳統皮影劇結合同台演出，如何將異國文化融合成戲，引起戲劇界高度關注。

「這的確是一大挑戰和工程」李京曄說，不論語言音樂、演出方式、舞台聲光、偶頭服裝甚至歷史文化與傳統禁忌全然不同，光要找出兩國共同關連的故事來演就費了不少工夫，經討論決定以明朝鄭和下西洋尋找建文帝朱允炆下落的歷史背景，完成「一個皇帝在南洋」編劇。

李京曄說，目前台灣有許多印尼人，但很多台灣人不懂兩國廟口文化的差異，他期待透過該劇的演出融合彼此認知兩國的傳統曲文化，尤其目前印尼也有供奉明帝的廟，藉由鄭和下西洋故事串連，是最佳的演繹。

他說，這場跨國大戲，以布袋戲為主，融合杖頭傀儡、皮影戲、畫卷戲印尼偶戲3大元素，有台灣曲樂也有印尼民族音樂「甘美朗」同台交織，再透過劇目技巧性的穿插鋪排，詮釋一位高高在上的皇帝流落到陌生國度的遭遇景態，營造讓人耳目一新的偶戲戲碼，這是國內也稱稱世界第一場跨國合演的偶劇，將由熱中藝術的印尼親王TEJO和他親自操刀。

李京曄說，感謝深耕爪哇偶戲的好友陳聖元教授，居間促成這場大戲，親王上月間到訪談論合演細節並帶來皮影道具，3月將再度前來長駐排演，為讓兩國觀眾都能看懂戲，除有字幕翻譯，形式、布景、音樂等將需取「最大公約數」，他將以在歐洲演出沙士比亞的經驗，把這場跨世紀的台印大戲演得精彩感人。

他更希望透過演出帶領民眾深入新住民議題，相互關懷，此劇將於5月2至4日在台灣戲曲藝術節的台灣戲曲中心表演廳演出3場，機會難得，詳情可上網查詢「真雲林閣掌中劇團」粉頁。

李京曄細說台印首度合演布袋戲的過程，不論演法、語言聲光、舞台布景樂曲及文化背景全然不同的偶戲要結合演出，強調是一項大工程。記者蔡維斌／攝影
李京曄細說台印首度合演布袋戲的過程，不論演法、語言聲光、舞台布景樂曲及文化背景全然不同的偶戲要結合演出，強調是一項大工程。記者蔡維斌／攝影
一場印尼與台灣跨世紀異國合演偶劇，今年5月登場，將由印尼親王與真雲林布袋戲劇團長李京曄攜手主演，精彩可期。記者蔡維斌／攝影
一場印尼與台灣跨世紀異國合演偶劇，今年5月登場，將由印尼親王與真雲林布袋戲劇團長李京曄攜手主演，精彩可期。記者蔡維斌／攝影

印尼 布袋戲 音樂

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