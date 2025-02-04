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高市小港國中跑步傳愛做公益 全校跑操場逾2萬圈

中央社／ 記高雄4日電

高雄小港國中結合運動與公益，去年開始鼓勵學生跑操場，由學校捐愛心物資；校方表示，活動推行不到3個月，全校累計跑出2萬1000圈操場，募得2100元與物資，捐贈弱勢團體。

小港國中發布新聞稿表示，用雙腳傳愛做公益想法源自校長鄭元順，他曾是100公尺紀錄保持人，在民國87年高雄市公教運會曾跑出11秒6佳績，改寫乙組35歲到50歲紀錄；他也在89年、末代高雄市公教運會跑11秒9，成為最佳紀錄保持人，也贏得「校長最速男」之稱。

校方表示，為推行跑步運動並鼓勵拳擊隊用跑步練就爆發力，從去年開始，將全校各班每一名同學跑步的里程數加總，由學校捐出愛心物資助弱勢，如此也讓小港國中連續112、113年拿到總統盃國男組拳擊冠軍，去年獲教育部品德教育特色學校，今年也獲高雄市體育班評鑑班特優。

鄭元順說，跑步為運動之母，尤其短跑100公尺是要速度爆發力，拳擊也大部分是爆發力加上速耐力的運動，尤其會讓出拳更具有爆發力；從鼓勵拳擊隊用慢跑做為訓練，最後也促成全校學生一起加入跑步行列。

小港國中指出，去年開始有很多學生在第6節下課，或下課時間與假日時間時自發性練習跑步，有的學生從只能跑1圈到可跑數圈；為提高學生參與度，學校去年10月28日舉辦「萬里傳愛．綠色路跑」活動。

活動截至今年1月初，將各班每名同學跑步里程數加總，參與者以跑操場一圈一圈換取愛心捐款方式，不到3個月時間共跑出2萬1000圈，成功募得新台幣2100元善款，配合學校加碼物資捐助，全數捐贈高雄市腦性麻痺基金會。

此外，因鼓勵拳擊隊練跑，小港國中連續112、113年拿到總統盃國男組拳擊冠軍，去年男子摘得6金，女子摘得2金；選手孫閩訓（青少年國手）、杜徐正威（青少年國手）、翁語瞳（女青少年國手）與古彥成、楊浩鈞、許仲崴都可能代表高雄市出賽。

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