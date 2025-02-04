故宮南院「心契仙蹤」特展 從文物一窺呂洞賓仙風道骨
迎接小龍年，故宮南院策畫新展「心契仙蹤：故宮文物中的呂洞賓」，展出道教仙人呂洞賓及八仙相關文物，焦點展品為文化部指定「重要古物」的明代董其昌書「呂仙詩」卷，即起至4月27日在故S302展廳展出，讓大家一覽呂洞賓仙風道骨。
故宮南院助理研究員鍾子寅說，呂洞賓題詩於壁的傳說源於北宋時期，相傳他在1068年造訪湖州東林山，拜訪當地隱士沈東老，呂洞賓酒醉時以石榴皮為筆，在牆壁上題詩，內容富含禪意與道家哲理，這些詩句後來廣為流傳，成為呂洞賓修道得道、遊歷世間的象徵之一。
書畫文獻處策展人方令光指出，明代書畫家董其昌推崇呂洞賓詩文，親自書寫「呂仙詩」卷，以書法藝術再現這段傳說，董其昌的詮釋將「酒道」、「書道」、「仙道」相互連結，體現文人對超脫世俗、仙風道骨的嚮往，也是文化部指定重要古物。
除了書畫文物，故宮南院還展出5件以八仙為主題精美瓷器，包括明萬曆年間青花八仙祝壽圖葫蘆瓶、清代青花釉裡紅八仙過海瓶、黃地青花八仙祝壽圖雙耳扁壺、粉彩八仙祝壽圖瓶、剔彩八仙慶壽捧盒。
策展人王亮鈞說，八仙祝壽圖器物具有吉祥寓意，推薦「粉彩八仙祝壽圖瓶」，瓶身造型如燈籠，以八仙過海為主題，八仙騰雲駕霧於波濤洶湧海上，瓶身上下飾有如意紋與卍字紋，並以金彩繪飾口沿及圈足，象徵吉祥富貴。
此外，「青花釉裡紅八仙過海瓶」也很特別，是長頸高聳的大型瓷器，工藝難度極高，瓶身以青花描繪八仙手持法器，以銅紅彩料勾勒波濤洶湧的海浪，展現八仙各顯神通生動畫面，工藝精湛、頗具仙韻，邀大家欣賞珍貴文物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言