故宮南院「心契仙蹤」特展 從文物一窺呂洞賓仙風道骨

迎接小龍年，故宮南院策畫新展「心契仙蹤：故宮文物中的呂洞賓」，展出道教仙人呂洞賓及八仙相關文物，焦點展品為文化部指定「重要古物」的明代董其昌書「呂仙詩」卷，即起至4月27日在故S302展廳展出，讓大家一覽呂洞賓仙風道骨。

故宮南院助理研究員鍾子寅說，呂洞賓題詩於壁的傳說源於北宋時期，相傳他在1068年造訪湖州東林山，拜訪當地隱士沈東老，呂洞賓酒醉時以石榴皮為筆，在牆壁上題詩，內容富含禪意與道家哲理，這些詩句後來廣為流傳，成為呂洞賓修道得道、遊歷世間的象徵之一。

書畫文獻處策展人方令光指出，明代書畫家董其昌推崇呂洞賓詩文，親自書寫「呂仙詩」卷，以書法藝術再現這段傳說，董其昌的詮釋將「酒道」、「書道」、「仙道」相互連結，體現文人對超脫世俗、仙風道骨的嚮往，也是文化部指定重要古物。

除了書畫文物，故宮南院還展出5件以八仙為主題精美瓷器，包括明萬曆年間青花八仙祝壽圖葫蘆瓶、清代青花釉裡紅八仙過海瓶、黃地青花八仙祝壽圖雙耳扁壺、粉彩八仙祝壽圖瓶、剔彩八仙慶壽捧盒。

策展人王亮鈞說，八仙祝壽圖器物具有吉祥寓意，推薦「粉彩八仙祝壽圖瓶」，瓶身造型如燈籠，以八仙過海為主題，八仙騰雲駕霧於波濤洶湧海上，瓶身上下飾有如意紋與卍字紋，並以金彩繪飾口沿及圈足，象徵吉祥富貴。