台南學校地震災損近3.9億…楠西、東山國中最嚴重 明日開學

今年全中運4月19至24日將在台南登場，台南高國中小提早明天2月5日開學，運動會時再補休4天。教育局表示，1月21日嘉義縣大埔鄉強震，以及陸續餘震，許多校舍及設施有受影響，目前各校已完成整備，明天可順利開學，並確保師生安全無虞。

教育局長鄭新輝指出，截至今日，共有181所學校提報災後復原補助需求，總經費約3億8912萬，市府採取緊急修繕與經費爭取並行策略，協助學校盡快恢復校務運作。此次地震適逢年節假期，為了開學整備，各校團隊與相關廠商都入校園復原，對此表達最深的敬意與感謝。

各校中受損較嚴重的楠西國中與東山國中，經結構技師評估，校舍安全存有疑慮，市府已啟動應變方案，將東山國中學生安置於校內其他安全場域，楠西國中則暫時遷至楠西國小，以確保學生學習不中斷。同時針對受災學生，除協助就學用品與午餐經費等就學扶助申請，輔諮中心專輔人員與學校輔導教師共同合作，啟動心理輔導工作，並提供相關學習扶助資源，暖心陪伴順利就學。

市長黃偉哲表示，地震發生後，各界關心學校的人士皆前往受災學校關懷，並協助爭取災後復原經費，感謝教育部率先挹注2000萬元經費，但仍需中央加碼補助，市府將全力配合，加速校園災後復原工作。

教育局表示，2019年至今年已協助各校完成校舍耐震能力改善，累計辦理299棟校舍補強及72棟校舍重建，總經費55億4900萬餘元。教育局將持續推動校舍耐震改善，打造安全防災校園，守護學生學習環境。