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台南數位智慧學校百花齊放 土城國小、崇明國中奪冠

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局大力推動智慧學習，也藉由校際交流，精進數位學習教育。本報資料照片
台南市教育局大力推動智慧學習，也藉由校際交流，精進數位學習教育。本報資料照片

台南市教育局積極推動5G智慧學習學校，透過成果發表今選出特色學校團隊，由土城國小、崇明國中分獲數位學習重點學校組、智慧學習組第1名。土城國小融入養殖漁業教育，讓學生沉靜式學習體驗；崇明國中結合VR、AI，設計PBL跨領域課程，引導學生探索在地生態與人文。

教育局表示，此次評選活動競爭激烈，共有47所數位學習重點學校及5G智慧學習學校參加，數位學習重點學校組第1名由土城國小獲得。土城國小深耕新科技VR應用課程，以元宇宙融入養殖漁業教育為題材，為學生提供更具質感的沉浸式學習體驗；同時走進社區，培養節能小志工透過元宇宙平台向社區長輩講述能源永續之重要性，更促進世代間的交流。

第2名是和順國中、崇學國小，和順國中以生成式AI科技輔助學生做數位筆記，循序科學化的流程協助學生搭建知識鷹架，提升學生科學探究、批判性思維及問題解決能力。崇學國小融入教育部因材網AI學伴e度於數位閱讀及SDGs跨域課程，搭配四學模式讓學生善用多元學習平台及工具，進行探究學習，培養學生5C關鍵能力。第3名是成功國小、石門國小、新市國中。

獲得5G智慧學校組第1名的崇明國中，不僅善用人工智慧平台將四學融入學科領域，進行差異化教學，提升學生學習成效，且結合VR、AI等新興科技，設計PBL跨領域課程，引導學生探索在地生態與人文，走進社區實地導覽。

第2名開元國小以TPACK教學框架為核心，搭配因材網培養學生自學能力，運用Padlet科技工具，清楚記錄每個孩子的學習歷程；篤加國小期許看見學生不一樣的可能性，因此以學科領域及彈性課程為基礎，融入數位學習，並在暑期營隊及公民科學課程持續發展，培養學生多元學習力，全面提升學習成效。第3名是小新國小、石門國小及龍崗國小。

教育局表示，此活動展現南市於數位教學推動上的硬功夫與軟實力基礎，各校結合科技與教育的卓越成果為未來教育的發展樹立新典範。

教育局 科學

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