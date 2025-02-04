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國中小與海外姊妹校交流 傳遞新春祝福兼練英語

中央社／ 台北4日電

教育部113學年度共補助173所國中小，與64所海外學校簽訂合作備忘錄或姊妹校，近期透過線上交流、寄送卡片等方式，傳遞新春祝福並練習英語，提升對多元文化的認識與了解。

教育部今天發布新聞稿，屏東縣新豐國小近期與史瓦帝尼Trinity Christian Primary School進行「非同步文化交流」，新豐國小師生親手設計農曆新年祝賀卡片，寄送到史瓦帝尼，而對方則寄來手繪的當地部落圖像，並附上祝福語，透由交換包裹，分享當地文化特色。

為了讓交流活動更有效果，教育部委託中正大學辦理4場教師增能工作坊，邀請台灣、美國教師分享，提供具體可操作的課程設計與教學資源，例如讓學生透過交換美勞作品、文化包裹或泰迪熊玩偶分享彼此的生活，或是透由雙方學生於網路平台上傳照片及影片，分享各自的興趣與文化等。

教育部表示，將持續推動姊妹校計畫及辦理教師增能研習，預計2030年達成簽訂340校的目標，提升學生對多元文化的認識與瞭解。

史瓦帝尼 教師 教育部

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